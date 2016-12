foto Ansa

17:52

- Beppe Grillo torna ad aggredire i grandi sindacati, perché "esattamente come i partiti, hanno partecipato allo sfacelo di questo Paese". Il leader del Movimento cinque stelle lo ribasisce a Matera per una tappa del suo Tsunami tour. "Come succede in altri Paesi, come la Germania e gli Stati Uniti, i lavoratori devono entrare nei cda per decidere sulla sicurezza e sulla prevenzione: così non è morto più nessuno sul lavoro", ha spiegato.