"Non occorre unire il fronte dei moderati in Italia - ha detto Mario Monti alla presentazione dei suoi candidati per la lista "Scelta Civica" -. Moderazione è un atteggiamento umano che molti di noi condividono e non sempre quelli che si dicono moderati in politica sono moderati veri. "L'Italia non ha bisogno di moderazione ma di riforme radicali per chi non è protetto da rendite e corporazioni", ha spiegato. E poi: "Tagliare tasse non è incoerente"

"Qualcuno è stizzito perché parlo" di riduzione delle tasse ma "non è incoerente", ha ribadito alla kermesse politica a Bergamo. Precisando che metterle "era indispensabile ma non per sempre, le situazioni cambiano".



Monti manda una frecciatina anche a quelli della Lega, affermando: "Mai vorremmo veder spezzato il Paese, noi amiamo l'Italia tutta". Il Carroccio "si vergogna dell'Italia e invidia la Germania". "Noi ammiriamo la Germania" e "vogliamo imitarla in alcune riforme". Sbigottimento invece per Nichi Vendola che "dice che sulle riforme può discutere con Monti, 'a patto che faccia autocritica'. Ma scherziamo?".



Ritornando sulle riforme, ribadisce: "Ho sempre sostenuto, quando guardavo la politica da fuori o dall'Europa, che le riforme incontrassero difficoltà e fosse necessario uno sforzo largo e unitario per superare certe emergenze". "I nostri segnali della voglia di fare riforme sono stati accolti e seguiti con scelte politiche costose da soggetti che prima militavamo nel polo di sinistra e di destra e non erano a loro agio nella loro casa di appartenenza sulle riforme. Noi li abbiamo voluti, loro sono venuti", aggiunge.



L'ex premier cerca di attrarre a sé anche il voto degli indecisi. "Quello per la lista Monti - spiega - non è un voto contro qualcuno, ma fermissimamente per l'Italia ed è un voto utile".



Se vincesse le elezioni, il Professore metterebbe all'ordine del giorno del primo Cdm una serie di riforme Costituzionali. Da una "drastica riduzione del numero dei parlamentari", al "riassetto dello Stato" per renderlo meno "oneroso", passando per la modifica del Titolo V della Costituzione (sull'equilibrio di bilancio), L'ex premier alla convention parla anche di dare il giusto valore al Ministero dei Beni culturali, mai come ora lasciato a se stesso, in un Paese come l'Italia dove la storia culturale ha invece un peso ben più importante.



Stoccata poi contro il Pdl, che su corruzione e conflitti d'interesse tentenna. Mario Monti ricorda gli ostacoli arrivati dal mondo della destra nel corso del suo anno di governo. "Conflitti di interesse, falso in bilancio e corruzione" sono i temi più ostacolati "dalla destra, anche per ragioni storiche che noi tutti conosciamo", dichiara riferendosi indirettamente a Silvio Berlusconi. E sul perché non ha accettato la proposta di apertura del Cavaliere, spiega: "Non occorre federare i moderati, occorre federare i riformatori, i riformisti". Le critiche di Monti vanno anche al Pd, che "negli ultimi tempi si è affievolito sulla strada delle riforme". Allontanandosi "dalla nostra visione e non viceversa". Ci sono però dei loro esponenti che si sono avvicinati e "non abbiamo potuto accoglierli tutti". Una delle ragioni è stata la volontà di verificare che il loro desiderio fosse genuino e che non si trattasse di "piccoli traslochi fatti fiutando il futuro".



Il Professore infine ribadisce: "Siamo, spero, usciti da una crisi finanziaria grave. Bisogna associare la continuazione di una disciplina di bilancio con un nuovo slancio per la crescita, il lavoro e il sociale. E andare avanti con questa disciplina di bilancio è necessario perché non è possibile imbrogliare i nostri figli e nipoti gravandoli di debito".



Monti in conferenza stampa: non sarà necessaria una nuova manovra

"Il fatto che la congiuntura vada meno bene o peggio di quanto previsto, di per sé, non indica la necessità di manovre aggiuntive perché il saldo è previsto in termini congiunturali". Lo afferma Mario Monti in conferenza stampa a Bergamo. "Noi abbiamo ritenuto di mettere in opera tutte le azioni necessarie per il pareggio di bilancio e riteniamo di essere sulla strada di questo obiettivo", aggiunge.



Sulla riforma del lavoro, il Professore frena

Per ora "non c'è nessun orientamento deciso, siamo in un cantiere aperto". Così Mario Monti frena sull'ipotesi di una riforma del mercato del lavoro, spiegando che sul tema stanno riflettendo "diverse persone molto esperte che hanno angolature diverse e complementari".



"Riforma giustizia, ostacoli per ragioni personali"

Mario Monti ha spiegato che la "necessaria" riforma della Giustizia, contro la corruzione, sul conflitto di interesse e falso in bilancio ci sono stati ostacoli venuti da destra ''anche per ragioni storiche e personali che conosciamo''.