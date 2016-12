foto SportMediaset

16:11

- "Ci sono centinaia di persone che salgono in politica per dare e non per ricevere". Parola di Luca Cordero di Montezemolo, intervenuto al convegno per la lista Monti "Scelta civica" a Bergamo. "E' un primo importante segnale - ha continuato -. Qui c'è una grande squadra, una squadra vincente che sa di poter contare sul voto utile". E ancora: "Ci si deve confrontare con partiti enormi che compensano con l'aggressività la mancanza di idee e risultati".