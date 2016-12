Pdl, Papa: non ritiro candidatura

15:23 - Colpo di scena in casa Pdl. Dopo che Silvio Berlusconi aveva auspicato una rinuncia alla candidatura per Milanese e Papa, uno dei due papabili esclusi dice no. "Non intendo ritirare la mia candidatura", ha dichiarato infatti il deputato campano Alfonso Papa, rispondendo così allo stesso Berlusconi che aveva "fatto cenno alla possibilità di un ritiro della candidatura", appunto di Papa.