- La Lista Monti non si presenta alle elezioni "per fare da stampella agli uni o agli altri". Parola di Andrea Riccardi, intervenuto al Kilometro rosso, alla riunione plenaria dei candidati della Lista Monti. "Ho letto quello che ha detto Vendola, che stimo - ha detto il ministro alla Cooperazione internazionale -, ma non concorriamo per allearci. Piuttosto, per chiedere un giudizio agli italiani sulla nuova offerta politica di questo movimento".