- Tutti contro la Cancellieri. L'annuncio del ministro degli Interni di non far votare gli studenti Erasmus perché "tecnicamente non è possibile", scatena la polemica dei partiti in gara nelle vicine elezioni del 24 e 25 febbraio. Dal Pd al Pdl, passando per Sel e Lega Nord, fino a Rivoluzione civile e Fratelli d'Italia: tutti vogliono il voto degli universitari all'estero. Ormai è una questione di principio.

Il Pd vuole un decreto, un provvedimento normativo che risolva la questione: "Ci rendiamo conto che i tempi sono ridottissimi, ma al Governo chiediamo una verifica seria, anche attraverso la consultazione delle forze politiche, della possibilità di adottare un provvedimento che rimedi a una palese compressione del diritto di elettorato attivo di migliaia di ragazzi".

Nichi Vendola non ne non vuole nemmeno sentire parlare: "Ministro Cancellieri, non capisco e non mi adeguo - scrive il leader di Sel su Twitter - occorre garantire il diritto di voto agli studenti Erasmus. Viminale si doti di fondo per parziale rimborso. E' una questione di buonsenso''.

E dal fronte della destra il leit-motiv non cambia: ''E' inaccettabile - sbotta Roberta Angelilli del Pdl - che gli studenti italiani impegnati nel programma Erasmus non rientrino tra le categorie di elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio a cui è permesso esercitare il voto all'estero".

Dai Fratelli d'Italia arriva il dissenso della Meloni che scrive su Twitter: "Votare è un diritto che lo Stato ha il dovere di garantire". Persino la Lega si mostra sensibile a questo tema: "La decisione di non far votare gli studenti italiani all'estero del programma Erasmus va, non solo contro la Costituzione, ma contro i programmi europei stabiliti da Bruxelles e Strasburgo'', precisa il senatore del Carroccio Sergio Divina.

E puntuale arriva anche il no degli 'outsider'. Per Antonio Di Pietro si tratta di un gesto "vergognoso", per Paolo Ferrero, è ''l'ennesima dimostrazione che questo Governo tratta la democrazia come uno straccio per le scarpe'', mentre parla di ''nuovo schiaffo dato dal Governo dei tecnici ad una generazione invisibile che si cerca di mortificare e di silenziare in ogni modo'', il segretario del Pdci, Oliviero Diliberto.

E, come se non bastasse, arriva l'indignazione da tutta Europa con la mobilitazione di centinaia di studenti che hanno scritto una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica. Ma per il momento il ministro non si schioda: "Non ci sono i tempi tecnici per istituire delle liste elettorali. Ci vorrebbe una legge ad hoc che non è mai stata fatta", ribadisce. La Cancellieri però come 'contentino' promette un provvedimento che garantirà il 70% di sconto sui biglietti aerei per permettere agli studenti Erasmus di tornare a votare a casa.



La controproposta degli studenti erasmus

Se non esclusi, i giovani elettori si sentono comunque discriminati anche in questa eventualità pensata dal ministro e, attraverso un comunicato pubblicato sul gruppo fb, rilanciano una controproposta: se la decisione della Cancellieri può sembrare "dispendiosa e potenzialmente poco efficace”, gli studenti si dicono disposti a recarsi nelle capitali delle nazioni ove si trovano per effettuare il voto che poi verrà spedito alle nostre Istituzioni. E infine sottolineano: “Auspichiamo che il sostegno dimostrato dai partiti non sia solo opportunismo a fini elettorali. Per questo chiediamo che i partiti prendano formalmente l'impegno di colmare questo vuoto legislativo una volta eletto il nuovo parlamento e formato il nuovo governo, per adeguare l'Italia alle altre principali realtà internazionali, sia per quanto riguarda il voto all'estero, sia per quanto riguarda il voto all'interno del Paese".



Intanto, nel resto del mondo, si diffondono siti di analoga estrazione che auspicano una maggiore considerazione di questa categoria, come ad esempio LetMeVote, piattaforma online che si propone come una sorta di petizione al fine di rafforzare i diritti dei cittadini Ue, residenti in altri Stati membri, di poter votare alla stregua dei propri connazionali. Uno dei principali obiettivi evidenziati dal sito è quello di evitare una sempre più significativa dispersione di voti da parte dei cittadini impossibilitati al voto proprio da leggi come quella italiana.