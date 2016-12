Berlusconi chiede alcune rinunce Papa punta i piedi: "Io non mi ritiro"

Silvio Berlusconi assicura: "Se vinco il premier sarà Alfano". E annuncia: "Abbiamo chiesto un passo indietro anche a Cosentino". Rinunciano a candidarsi Scajola e Dell'Utri. Non intende ritirarsi invece, nonostante l'auspicio del leader del Pdl, il deputato campano Alfonso Papa. Intanto è iniziato il deposito di liste e candidature, con le firme necessarie, da parte dei partiti e dei gruppi politici che vogliono partecipare alle elezioni di domenica 24 e luned 25 febbraio. Per le politiche c'è tempo fino alle 20 di lunedì.

23:42 In Liguria spunta la candidatura di Minzolini

Nelle liste elettorali del Pdl spunta il nome di Augusto Minzolini. L'ex direttore del Tg1, secondo quanto riferiscono fonti interne, sarebbe in corsa per essere inserito tra i candidati del Popolo della Libertà in Liguria: per la precisione al secondo posto della lista per il Senato. La candidatura di Minzolini, riferiscono le stesse fonti, avrebbe il via libera di Silvio Berlusconi.

23:12 Il Financial Times: "Monti inadatto all'Italia"

Il premier uscente, Mario Monti, "non è l'uomo giusto per guidare l'Italia". Una sentenza senza appello che viene nientemeno che da Financial Times: in un editoriale, Wolfang Munchau spiega che "il suo governo ha provato a introdurre riforme strutturali modeste", annacquate fino alla "irrilevanza macroeconomica". "Ha promesso riforme" finendo per "aumentare le tasse". E il calo dello spread "è legato a un altro Mario, a Draghi".

19:27 Lombardia, con Ingroia Favia, Di Pietro e Cucchi

Antonio Ingroia capolista alla Camera di Rivoluzione Civica anche in tutte e tre le circoscrizioni in Lombardia. Nella 1, quella di Milano, Ingroia e' seguito dall'ex grillino Giovanni Favia, da Antonio Di Pietro e da Ilaria Cucchi. Le liste sono state depositate questa sera a Milano. Poco prima, anche il Movimento 5 Stelle ha presentato le sue. Mentre Pd e Pdl, a quanto si e' appreso, hanno deciso per il deposito domani fare domani.

19:06 Di Pietro a Vendola: "Riportiamo Pd su retta via"

"Il vero voto utile è quello che verrà dato a Rivoluzione civile, utile a riportare il Pd sulla retta via. Quel Pd che quotidianamente dichiara di volersi alleare con Monti il giorno dopo le elezioni. Noi, come te e come gli elettori di Sel, vogliamo delle politiche piu' eque e giuste che siano dalla parte dei lavoratori, delle imprese pulite, dei giovani e che combattano l'evasione e i corrotti. Sono certo che anche tu la pensi come me". E' quanto scrive Antonio Di Pietro in una lettera aperta a Vendola.

19:04 Ingroia: persino Monti ora vuole cambiarsi le leggi

"Vedo che Mario Monti, nell'intervista di oggi al Corriere della Sera, prende qualche distanza dalla riforma Fornero, cioè dalla sua stessa riforma. Così, adesso, il quadro è completo: dopo Berlusconi e Bersani, persino Monti fa campagna elettorale promettendo di cambiare le sue stesse leggi": cosi' Antonio Ingroia, leader di Rivoluzione Civile, che comunque dubita che si tratti di "vera resipiscenza perché dietro non c'è alcun impegno".

18:56 Di Pietro: Monti non dice verità su lobby

''Lo sapete perché Mario Monti, dopo aver giurato e spergiurato che non si sarebbe mai candidato, ha cambiato idea? Lo spiega lui stesso, proprio oggi, in una lunghissima intervista: perche' in Italia ci sono troppe lobby, troppe corporazioni che difendono i propri interessi particolari. Lui ne sa qualcosa, essendo il principale esponente di quella potente lobby che, nel periodo del suo governo, ha ottenuto i favori piu' importanti: quella dei banchieri e della finanza. Come al solito, il bue da' del cornuto all'asino''. E' quanto scrive sul suo blog il presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. ''Monti fa capire che, se andasse al governo, potrebbe modificare la riforma Fornero, cioe' la sua stessa riforma dal momento che la badessa non se l'era certo scritta, approvata e votata da sola. La situazione e' diventata ridicola. Qui pare che quelle riforme tanto dolorose quanto inutili si siano fatte da sole. Berlusconi le ha votate tutte ma adesso dice che facevano schifo e bisogna abbatterle. Bersani le ha approvate una per una pero' dice che bisogna cambiare strada e, per farlo, si vuole alleare proprio con Monti, alla faccia della logica e della coerenza. Alla fine pure Mario Monti si e' messo a sputare su Monti Mario e fa intendere che, appena al governo, sara' il primo a disfare e rifare quello che lui stesso aveva fatto pochi mesi fa. Ci manca solo che diano la colpa di tutti i guai che hanno combinato a noi dell'Italia dei Valori'', ironizza. ''C'e' un solo modo per smontare le leggi di Monti e Berlusconi. E quel modo non e' votare per chi quelle leggi le ha volute e votate, ma e' fare un Rivoluzione civile, sostenere chi quelle leggi non le voleva ieri e, dunque, le combattera' davvero domani. La Lista Ingroia Rivoluzione civile e' la prima nell'elenco perche' le forze politiche e sociali che la compongono si sono battute, tutte e sempre, contro le leggi sia di Berlusconi che di Monti, fuori e dentro il Parlamento. Continueremo a farlo e, piu' forza verra' data a quella lista, meglio lo faremo'', conclude.

18:55 Monti: ristrutturare Imu è ammissibile

''Il tema della ristrutturazione dell'Imu e' ammissibile, non e' contraddittorio che chi abbia fatto parte di un governo rigido dal punto di vista della tassazione possa proporre un graduale alleggerimento'' fiscale. Lo ha detto Mario Monti in conferenza stampa. Per il premier uscente sara' ''necessario comunque vigilare in questa fase di campagna elettorale contro quelle promesse facili e appetibili''. Piu' nel particolare, Monti, parlando dell'Imu, ha detto che ''le singole misure di politica fiscale possono essere prese in considerazione ma quel che conta e' il pacchetto complessivo. E' difficile dare un giudizio sulle singole misure''. ''L'Imu - ha concluso Monti -, e' nata con il governo Berlusconi ed e' qualcosa che abbiamo trovato sulla nostra strada; e' un tema che abbiamo trattato come altri che abbiamo trovato sul percorso''.

17:55 Crisi, Monti: "Un riforma aggiuntiva non sarà necessaria"

''Il fatto che la congiuntura vada meno bene o peggio di quanto previsto, di per sé, non indica la necessita' di manovre aggiuntive perché il saldo è previsto in termini congiunturali''. Lo afferma Mario Monti in conferenza stampa a Bergamo.

17:55 Riforma Lavoro, Monti frena

Per ora ''non c'e' nessun orientamento deciso, siamo in un cantiere aperto''. Cosi' Mario Monti, in conferenza stampa a Bergamo, frena sull'ipotesi di una riforma del mercato del lavoro, spiegando che sul tema stanno riflettendo ''diverse persone molto esperte'' che hanno ''angolature diverse e complementari''.

17:54 Grillo: noi siamo oltre destra e sinistra

"Non c'è più destra né sinistra, noi siamo oltre. Noi siamo le nostre ideologie": dal palco di Matera, tappa dello tsunami tour, è stato questo uno dei passaggi fatti da Beppe Grillo, leader del Movimento cinque stelle. In serata, Grillo concluderà la sua domenica lucana a Potenza, in piazza Mario Pagano.

17:52 Ingroia: "Via gli incadidabili del Pdl? Ennesima barzelletta"

"La decisione di Berlusconi di adottare la 'linea dura' alla vigilia della presentazione delle liste e' la sua ennesima barzelletta. Il cavaliere si preoccupa dell'incandidabilità dei suoi fedeli solo rispondendo a logiche di puro calcolo elettorale, confermando, per l'ennesima volta, di essere completamente estraneo al tema della questione morale". Lo dichiara in una nota Antonio Ingroia, candidato leader per Rivoluzione civile.

16:38 Monti: "In Italia servono riforme radicali"

"Non sempre coloro che si dicono moderati in politica sono moderati nel nostro senso" e comunque "l'Italia non ha bisogno di moderazione nel senso di mezze misure, ma di riforme radicali". Così Mario Monti, da Bergamo. "Non si tratta di federare i moderati, ma di federare i riformatori", ha aggiunto. LEGGI L'ARTICOLO

15:56 Montezemolo: "In politica per dare e non ricevere"

"Ci sono centinaia di persone che salgono in polita per dare e non ricevere". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo intervenendo al convegno per la lista Monti "Scelta civica". "E' un primo importante segnale, qui c'è un grande squadra", ha affermato.

15:31 Monti arrivato a Bergamo tra gli applausi

E' stato accolto dagli applausi il presidente del Consiglio Mario Monti al suo ingresso nella tensostruttura del Kilometro Rosso a Bergamo dove sta per iniziare la seconda parte dell'incontro con i candidati della sua lista. Monti è arrivato insieme alla moglie, mentre il figlio Giovanni è entrato in sala poco prima. All'appuntamento sono presenti tra gli altri il ministro Andrea Riccardi, Luca Cordero di Montezemolo, il ministro della Salute Renato Balduzzi.

15:09 Papa a Berlusconi: "Non ritiro la candidatura"

"Non intendo ritirare la mia candidatura". E' la risposta del deputato campano del Pdl, Alfonso Papa, "a seguito delle dichiarazioni del presidente Silvio Berlusconi, che ha fatto cenno alla possibilità di un ritiro della candidatura da parte di Papa e Milanese".

