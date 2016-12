foto Ansa

- "In Lombardia siamo in vantaggio, anche se resta ancora molto da lavorare per arrivare al successo finale. Per le politiche stiamo recuperando. E se dovessimo vincere sia le elezioni regionali che quelle politiche, il nostro progetto di tenere in Lombardia il 75% delle tasse pagate dai lombardi verrebbe sicuramente attuato". Lo ha dichiarato Roberto Maroni, candidato di Lega Nord e Pdl alla presidenza della Regione Lombardia.