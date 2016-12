foto LaPresse

- "La crisi si è aggravata per colpa di Monti". Lo ha detto Giulio Tremonti a Tgcom24. "Io darei ossigeno bloccando tutti gli aumenti inflattivi - ha spiegato -. Come si può fare il bene delle aziende impoverendo i clienti?". Parlando di patrimoniale Tremonti ha sottolineato che "è una follia, un modo per perdere i soldi". Poi, sulla sua candidatura a premier, ha aggiunto: "Il candidato per la Lega potrei essere io, ma lo devono decidere gli italiani".