Bersani a Tgcom24: "No alla patrimoniale"

"Già pronte le proposte sul conflitto di interessi"

Sul conflitto d'interessi "abbiamo già le proposte depositate". Ci vogliono una "legge più forte sulle incompatibilità" ed "un meccanismo di buona concorrenza a cominciare dal settore delle comunicazioni", ha sottolineato il segretario.



Gay, "unioni civili come in Germania"

"Sono per le unioni civili secondo la legge tedesca. C'è da dieci anni e funziona. Basta vederla". Pier Luigi Bersani, a TgCom24, risponde così al giornalista che gli chiede se sia a favore dei matrimoni omosessuali.



"Se vincerò inizierò dai diritti"

"Ho detto in emblema che la prima cosa che voglio fare sono i diritti. Una ragazza o ragazzo, figlio di immigrati, ora non è né un immigrato né un italiano, diventi un italiano. A questo aggiungo altri diritti: la parità di genere, i diritti dei lavoratori a partecipare ai meccanismo delle imprese, il diritto alle unioni civili per gli omosessuali".



Legge elettorale, "contro il porcellum ho fatto le primarie"

"Il porcellum tutti dicono che non lo vogliono. Io l'ho mantenuto? Storie. Io ho fatto le primarie quando mi sono trovato il porcellum che non volevo. Che cosa ha fatto Berlusconi? Lui semmai ha voluto mantenerlo, per poter ribadire l'accordo con la Lega".



Giustizia, "meccanismi per le carriere dei magistrati"

"Senza arrivare a separazioni ontologiche, ci sono dei meccanismi per mettere in garanzia che non sia così semplice e, a volte, controproducente passare da un incarico inquirente ad uno giudicante. Il che non significa arrivare alla separazione". "Il punto di fondo della giustizia è il solito: non funziona tra i cittadini - aggiunge Bersani a Tgcom24 - con la lite tra giustizia e politica è successo che questo è l'unico settore dove non si è fatto un lavoro per efficientare il servizio".