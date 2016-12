foto Ansa

13:54

- Claudio Scajola annuncia il ritiro della propria candidatura dalle liste del Pdl. "Per la dignità mia e della mia famiglia non sopporto più esami da parte di alcuno sulla mia moralità - ha detto -. I miei valori, la mia storia e il mio stile di vita parlano per me. Con buona pace di qualunque arbitro. Per quel che concerne le mie 'vicende giudiziarie', tocca ricordare che ho inanellato solo archiviazioni, proscioglimenti e tanti mal di pancia".