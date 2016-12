23:01 Berlusconi alle prese col dossier "non candidabili"

Il Pdl rischia di spaccarsi sulla questione delle candidature. Sul tavolo c'e' il dossier 'impresentabili', oggetto di una riunione blindata a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Angelino Alfano e Denis Verdini. A sorpresa, il leader del Pdl ha sposato la linea dura: fuori chi ''ha problemi con la giustizia''.

21:58 Niente intesa tra Radicali e Storace

L'intesa tra radicali e Francesco Storace alle elezioni regionali del Lazio non si farà per ''motivi tecnici''. Lo ha spiegato il leader dei radicali Marco Pannella in un'intervista stasera a Radio Radicale.

21:18 Passo indietro di Luciano Moggi

Luciano Moggi dice no alla candidatura dei Riformisti Italiani. L'ex dg della Juventus ha infatti rinunciato all'offerta avanzata nei giorni scorsi dal partito guidato da Stefania Craxi.

19:33 Vendola: "Alleanza con i centristi è fantascienza"

"Un'alleanza tra i centristi e il centrosinistra è fantascienza. A Ingroia dico di ricordare ai suoi alleati che non sarebbe edificante lo scenario della polemica cattiva a sinistra. Io non svendo patrimoni, ma voglio portare la sinistra al governo". E’ quanto spiegato in diretta a Tgcom24 da Nichi Vendola intervistato da Luigi Galluzzo per Checkpoint, sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del leader di Sel su un’apertura a Monti.

16:46 Tremonti: "Crisi aggravata da Monti"

"La crisi si è aggravata per colpa di Monti". Lo ha detto Giulio Tremonti a Tgcom24. "Io darei ossigeno bloccando tutti gli aumenti inflattivi - ha spiegato -. Come si può fare il bene delle aziende impoverendo i clienti?". Parlando di patrimoniale Tremonti ha sottolineato che "è una follia, un modo per perdere i soldi". Poi, sulla sua candidatura a premier, ha aggiunto: "Il candidato per la Lega potrei essere io, ma lo devono decidere gli italiani".

16:12 Vendola: "Compromesso con Monti solo su riforme"

"Un'alleanza con il centro è fantascienza. Con Monti è possibile un compromesso solo sulle riforme dello Stato". E' quanto afferma Nichi Vendola, leader di Sel.

16:11 Lazio, Bongiorno: "Priorità a giustizia e donne"

"Credo di offrire temi come legalità e donne che sono temi sui quali Storace e Zingaretti possono puntare come me. Giustizia e donne come priorità". Lo ha detto a Tgcom24 la candidata alla presidenza della Regione Lazio di Fli e Udc, Giulia Bongiorno. "Inutile parlare di razionalizzare i posti letto e fare gare per il prezzo delle siringhe - ha aggiunto - se prima non mettiamo mano alla corruzione. Noi possiamo adottare un sistema di controllo specifico che fa sì che tutto sia messo sotto la lente di ingrandimento".

15:22 Vendola: "Se Monti fa autocritica ok a compromesso"

"Se Monti fa autocritica e corregge alcune delle sue controriforme è un fatto positivo. Con Monti si può costruire un compromesso importante". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola.

15:20 Cassazione boccia simboli "civetta"

La Cassazione ha bocciato tutti i contrassegni che erano stati ricusati dal Viminale per i quali i depositanti avevano inoltrato ricorso, rifiutandosi di modificarli. Oltre al 'falso' Monti, si tratta di altri nove simboli.

14:50 Bersani: "L'avversario è Berlusconi"

"Berlusconi, il leghismo e il populismo restano i nostri avversari principali". Lo ha detto a Tgcom24 il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, rispondendo alle dichiarazioni di Antonio Ingroia che aveva indicato Monti come "il vero pericolo". "Noi non abbiamo lezioni da prendere da nessuno su legalità e moralità - ha aggiunto Bersani -. Dico a Ingroia: solo i progressisti e il Pd possono costruire un'alternativa alla destra". Leggi l'articolo

13:39 Cancellieri: Erasmus non potranno votare

Gli studenti che si trovano all'estero per il progetto Erasmus non potranno votare. Lo ha il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. "Gli studenti all'estero non potranno votare perché tecnicamente è impossibile - ha aggiunto - in quanto bisogna essere iscritti nelle liste elettorali dell'Aire e non è previsto per chi è fuori da meno di un anno. Ci vorrebbe una legge ad hoc che non è stata fatta".

13:35 Pdl, Scajola ritira la sua candidatura

"Per la dignità mia e della mia famiglia non sopporto più esami da parte di alcuno sulla mia moralità. Per queste ragioni ritiro la mia candidatura. I miei valori, la mia storia e il mio stile di vita parlano per me. Con buona pace di qualunque arbitro. Per quel che concerne le mie 'vicende giudiziarie', tocca ricordare, nero su bianco, che Claudio Scajola ha inanellato solo archiviazioni, proscioglimenti e tanti mal di pancia". E' quanto dichiara in una nota, Claudio Scajola.

13:32 Squinzi: "Nei programmi manca l'economia"

"Vedo programmi di decine di pagine dove il peso dell'economia vera è un po' latitante". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Dobbiamo rimettere al centro dell'attenzione delle forze politiche e sociali che non ci può essere crescita se non rimettiamo al centro il manifatturiero. Dobbiamo fare crescere l'incidenza sul Pil delle nostre attività vere e manifatturiere. Questa è l'unica vocazione possibile dell'Italia".

12:52 Bersani: "Nessun patto di desistenza"

"Non c'è mai stata un'ipotesi di desistenza". Lo ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani rispondendo alle dichiarazioni di Ingroia. "Un gesto consapevole rispetto alla situazione - ha aggiunto - sarebbe stato apprezzato. Non c'è bisogno di patti, c'è bisogno di prendersi le proprie responsabilità. Non mi metto a contrattare".

12:41 Ingroia: "Il vero pericolo è Monti"

"Diciamo no alla desistenza, anche perché Pier Luigi Bersani non mi ha mai chiamato per chiedermela". Lo ha detto Antonio Ingroia. L'ex pm ha respinto al mittente l'accusa secondo la quale senza desistenza si favorirebbe Silvio Berlusconi e ha sottolineato che il vero pericolo è Mario Monti.

Ultimo aggiornamento 23:01