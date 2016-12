"Le nostre spese? Tutto regolare"

foto LaPresse 18:43 - Con una nota ufficiale, la Camera dei Deputati ha inteso rispondere ai servizi pubblicati da Tgcom24 sul bilancio 2012 di Montecitorio comprendenti spese per diverse migliaia di euro su beni non certo di prima necessità. Ecco il documento redatto dalla Camera:



"Con riferimento agli articoli "Camera, 30 mila euro tra arance e cioccolatini. Tutte le spese folli 2012 dei deputati" di Giuliana Grimaldi "Quella spudoratezza quotidiana dei deputati" di Mario Giordano, pubblicati dalla testata online Tgcom 24, si fa presente in primo luogo che i dati riportati discendono da aggregazioni strumentalmente operate con riferimento al complesso delle spese per il funzionamento dell’Istituzione parlamentare che la Camera dei deputati – in applicazione dei principi di pubblicità e di massima trasparenza – rende noti, pubblicandoli nel sito istituzionale". - Con una nota ufficiale, la Camera dei Deputati ha inteso rispondere ai servizi pubblicati da Tgcom24 sul bilancio 2012 di Montecitorio comprendenti spese per diverse migliaia di euro su beni non certo di prima necessità. Ecco il documento redatto dalla Camera:"Con riferimento agli articoli "Camera, 30 mila euro tra arance e cioccolatini. Tutte le spese folli 2012 dei deputati" di Giuliana Grimaldi "Quella spudoratezza quotidiana dei deputati" di Mario Giordano, pubblicati dalla testata online Tgcom 24, si fa presente in primo luogo che i dati riportati discendono da aggregazioni strumentalmente operate con riferimento al complesso delle spese per il funzionamento dell’Istituzione parlamentare che la Camera dei deputati – in applicazione dei principi di pubblicità e di massima trasparenza – rende noti, pubblicandoli nel sito istituzionale".

Nell’articolo vengono indicate come “spese folli” voci di costo che rispondono all’esigenza di assicurare l’ordinario svolgimento delle attività poste in essere dall’Istituzione nei vari settori. Per quello che riguarda, in particolare, i generi alimentari acquistati dalla Camera, essi sono ceduti a titolo oneroso e a prezzi di mercato nell’ambito delle strutture di ristorazione: le entrate, in tale settore, superano le uscite. Questi dati sono registrati nel bilancio della Camera, anch’esso pubblicato nel sito istituzionale. Per quanto concerne, invece, i corsi di informatica e di inglese si rappresenta che una quota consistente dell’onere pari, rispettivamente al 30 e al 40 per cento, è a carico del deputato che fruisce di tali corsi. Più in generale si fa presente che nel corso degli ultimi anni, le spese complessive della Camera sono state oggetto di un’accurata opera di riqualificazione e riduzione. Per la prima volta negli ultimi 50 anni dopo 4 anni di invarianza è stata deliberata una riduzione della dotazione della Camera dei deputati che nel triennio produrrà un risparmio di 150 milioni per il bilancio dello Stato. Nel 2013, per il secondo anno consecutivo, il totale della spesa di parte corrente e in conto capitale registra una riduzione rispetto all’anno precedente: il dato previsto per il 2013 segna un decremento del 2,92 per cento rispetto a quello dell’anno precedente. Spiace constatare che l’impegno della Camera e gli importanti risultati ottenuti – peraltro illustrati dal Presidente Fini nell’ultimo incontro con la Stampa parlamentare, lo scorso 21 dicembre - vengano del tutto ignorati negli articoli, fornendo così un’informazione del tutto fuorviante.