20:07 Lista Monti, "manuale d'istruzioni" ai candidati

I candidati della lista Monti avranno a disposizione anche un manuale di istruzioni che invita a sobrietà (niente eccessi di trucco, gioielli e colori), a rigore nelle spese, ad aprire un profilo sui social network e dà anche qualche dritta su come comportarsi con i giornalisti. Anche qui il rigore è d'obbligo: trattare tutti allo stesso modo con cortesia e nei talk show mai interrompere un ospite. I primi ad averlo avuto sono stati i candidati della Lombardia ma a breve sarà distribuito anche in Toscana, Sardegna e Friuli.

21:49 Berlusconi: "Lo spread non dipese da me"

"Quel che è successo con la febbre del mercato finanziario non è dipeso dal mio governo così come l'andamento dello spread non dipende dai governi. Ci sono tanti fattori che sono intervenuti come ad esempio la debolezza dell'euro". Lo ha detto Silvio Berlusconi a "Italia Domanda" su Canale Cinque. Leggi l'articolo.

20:06 Pd, i garanti: via dalle liste Crisafulli, Papania e Caputo

Sono stati esclusi dalle liste Mirello Crisafulli, Antonio Papania, Nicola Caputo. A deciderlo è stata la Commissione nazionale di garanzia del Partito democratico, presieduta da Luigi Berlinguer, sul dossier liste pulite. La Commissione ha inoltre preso atto di due rinunce volontarie da parte di Bruna Brembilla e Antonio Luongo.

20:04 Alfano: "Dalle Procure intervento a gamba tesa"

"I segnali pervenuti dalla Procura di Palermo e Milano rappresentano un intervento a gamba tesa in una campagna elettorale che avrebbe bisogno di un confronto sui contenuti e sui programmi". La dichiarazione è del segretario del Pdl Angelino Alfano.

19:47 Vendola: "Difficile un'alleanza con il governo Monti"

"Il professor Monti ha operato una sorta di scissione all'interno del polo conservatore" e rappresenta "un polo col quale dobbiamo discutere di riforma dello Stato, di riassetto istituzionale". A pensarla così è il leader di Sel Nichi Vendola, che precisa: "Ma è difficile immaginare con lui un'alleanza di governo".

19:32 Bonanni a Tgcom24: "Grillo vuole la democrazia delle parolacce"

Arriva a Tgcom24 la replica di Raffaele Bonanni alle provocazioni di Beppe Grillo, che ha auspicato la fine dei sindacati. "Che democrazia pensa di volere? - ha detto il leader della Cisl -. Quella della parolacce in piazza? In campagna elettorale ci mancava la proposta di un’Italia con gli stivaloni. Se dovesse essere confermata la proposta di Grillo, questa sarebbe un’Italia con gli stivaloni".

19:17 Casini: "Io e Fini abbiamo salvato l'Italia"

"Per quattro anni da soli Fini ed io abbiamo detto o si cambia registro o l'Italia finisce come la Grecia e siamo stati noi che abbiamo evitato che l'Italia saltasse in aria. Senza i sacrifici degli italiani avremmo fatto la fine della Grecia e le condizioni dei cittadini sarebbero peggiori". Lo afferma il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini. "Noi non faremo promesse. I buffoni che fanno troppe promesse sono destinati a non mantenerle mai. E noi non le faremo".

18:44 Grillo: "Voglio uno Stato con le palle, via i sindacati"

"Voglio uno Stato con le palle, eliminiamo i sindacati che sono una struttura vecchia come i partiti. Le aziende devono essere di chi lavora". Lo ha detto Beppe Grillo a Brindisi durante un comizio del Movimento 5 Stelle.

16:44 Monti lancia il suo "piano famiglia"

Per favorire l'accesso del mondo dei giovani al mondo del lavoro servono "4 misure urgenti: tirocini, più interconnessione tra Università e imprese, formazione continua, mobilità". Lo scrive Mario Monti su Twitter, rispondendo alle domande del Forum Nazionale dei giovani. E per quanto riguarda l'accesso al credito per le giovani coppie il premier uscente propone: "Il mio piano famiglia prevede già mutui agevolati a giovani coppie per prima casa. Fisco agevolato e burocrazia zerp per startup".

15:19 Camusso: indispensabile la patrimoniale, l'Imu non basta

In Italia "pensiamo sia indispensabile fare la patrimoniale". Ne è convinta Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, che ha rilanciato l'idea a Bari, all'assemblea regionale della Cgil Puglia. "Non ci raccontino che l'Imu c'è già o altro c'è già. Oggi c'è una straordinaria diseguaglianza tra chi paga regolarmente le tasse sul suo reddito e sulla casa e chi invece non paga sulla multiproprietà immobiliare e sulle rendite".

13:47 Processo Mediaset va avanti

I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi, tra gli imputati per il caso Mediaset, di sospendere il processo a dopo le elezioni. Il dibattimento prosegue.

13:34 Incontro tra Bersani e Vendola

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, e il leader di Sel, Nichi Vendola, si sono incontrati questa mattina. Obiettivo della riunione, secondo quanto si apprende, concordare una serie di appuntamenti comuni in vista della campagna elettorale, che di fatto si apre in questi giorni, soprattutto nelle regioni in bilico.

13:05 Conti pubblici, Bankitalia: consolidare progressi

"In Italia è indispensabile consolidare il riequilibrio dei conti pubblici e intensificare lo sforzo di riforma volto a rilanciare la competitività e a innalzare il potenziale di crescita". Lo avvisa la Banca d'Italia, secondo cui le manovre di fine 2011 consentiranno di migliorare i saldi di finanza pubblica nel biennio 2013-14.

13:03 Bankitalia: nel 2014 la disoccupazione salirà

"L'occupazione si ridurrà quest'anno (quasi l'1%) e ristagnerà nel successivo. Il tasso di disoccupazione aumenterà, riflettendo anche l'incremento delle persone in cerca di lavoro" toccando il 12% nel 2014. E' quanto rende noto Bankitalia secondo cui nel 2014 ci sarà una stabilizzazione ma "non un'inversione di tendenza".

13:03 Bakitalia, peggiorano stime del Pil

La Banca d'Italia stima un calo del Pil del 2,1% nel 2012 e rivede al ribasso le previsioni per il 2013. Il Pil, si legge nel Bollettino Economico, scenderà dell'1% e non del 0,2% come stimato precedentemente per il "peggioramento del contesto internazionale e del protrarsi della debolezza dell'attività nei mesi più recenti". Sul 2012, si legge ancora, hanno pesato il balzo dello spread di luglio 2011 e le manovre di correzione seguite per evitarne "un incontrollato peggioramento".

Ultimo aggiornamento 20:07