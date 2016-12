Pannella con Storace? La Bonino disapprova

foto Tgcom24 20:17 - Marco Pannella, leader del radicali, ha convocato questa mattina il gruppo dirigente del partito in via Torre Argentina per incassare l’ok all'alleanza con il Pdl e la Destra alle regionali del Lazio, per le quali è candidato il leader del partito Francesco Storace. Quest’ultimo, solo qualche giorno fa, si era espresso così: "Se i radicali vogliono un taxi per il Lazio, io non ho pregiudiziali". , leader del radicali, ha convocato questa mattina il gruppo dirigente del partito in via Torre Argentina per incassare l’ok all'alleanzaalle regionali del Lazio, per le quali è candidato il leader del partito. Quest’ultimo, solo qualche giorno fa, si era espresso così: "Se i radicali vogliono un taxi per il Lazio, io non ho pregiudiziali".

Stamane tuttavia, come prevedibile, metà dei dirigenti capitanati da Emma Bonino si è opposta alla “strana” alleanza. La stessa Bonino si era candidata, sostenuta dal centrosinistra, proprio contro il centrodestra di Renata Polverini. E mentre le trattative da parte del partito per ottenere ospitalità in qualche lista vanno avanti, non si sa ancora se Pannella forzerà la mano o meno.