19:36

- "La Lega non c'entra con le perquisizioni della Gdf sulle quote latte: lo conferma la Procura di Milano. Proprio come avevo detto io. Che soddisfazione". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Carroccio, Roberto Maroni. "I giornali mascalzoni che ci hanno riempito di fango - ha aggiunto - saranno chiamati a rispondere civilmente del danno fatto alla Lega onesta. Chiederò 10 milioni di euro, da dare in beneficenza".