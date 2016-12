Pierluigi Bersani e Mario Monti si sono incontrati in segreto per definire il proseguimento della campagna elettorale: i due leader avrebbero deciso di non "combattersi" fino alle elezioni e di lasciare comunque aperta una porta ad un accordo post voto. Intanto, Bersani si è detto allibito dai toni della campagna elettorale: "Ci sta mettendo fuori dai binari". Nuovo attacco di Silvio Berlusconi ai pm: "Mi vogliono a casa come nel '94".

20:03 Berlusconi: "Con inizio guerra Libia volevo dimettermi"

"Io quella notte volevo dare le dimissioni per l'ingerenza internazionale". Lo afferma Silvio Berlusconi, parlando della Libia e ricordando la notte in cui iniziarono i bombardamenti. "La Francia - aggiunge - ha fatto qualcosa per i suoi interessi. Quando Sarkozy andò in Libia e vide i cartelloni di me e Gheddafi tornò in Francia e disse ai suoi: l'Italia ci ha preso il petrolio e il gas, dobbiamo fare qualcosa. E fece bombardare una colonna che Gheddafi stava mandando a Bengasi chiedendo poi l'intervento degli altri Paesi".

19:53 Berlusconi: "Monti? Una delusione totale"

"Monti? Non ci sono alti e bassi. Conoscevo Monti come professore stimato da tutti: l'ho proposto io come commissario in Europa e l'ho sostenuto pure io quanto il governo D'Alema l'ha confermato. Infine quando c'è stata questa congiura che mi ha costretto alle dimissioni ho ritenuto che Monti potesse prendere in mano un governo di tecnici. Poi la delusione è stata totale". Lo afferma Silvio Berlusconi a Euronews.

19:46 Berlusconi: "Pm vogliono mandarmi a casa come nel '94"

"Io sono stato mandato a casa nel '94 con vulnus di democrazia, con avviso di garanzia della procura di Milano perché accusato di corruzione e sono stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Adesso la procura di Milano tenta la stessa cosa". Lo afferma il leader Pdl, Silvio Berlusconi, a Euronews.

19:45 Berlusconi: "Mai usato mie tv per fare politica"

"Noi abbiamo fatto una legge sul conflitto di interessi, assolutamente vigente. Quanto alla credenza che io abbia usato le televisioni per fare politica, dico che le mie tv non fanno politica. Non c'è una sola trasmissione nella storia delle mie tv che è andata contro la sinistra". Lo afferma Silvio Berlusconi a Euronews.

19:42 Berlusconi: "Tante cose non fatte per veto Lega"

"Certe cose non le abbiamo potute fare perché c'era il veto della Lega". Lo afferma Silvio Berlusconi a Euronews, rispondendo alla giornalista che gli chiede se tra i piccoli partiti che impediscono alle coalizioni di governare ci sia anche la Lega Nord.

18:28 Ingroia: "Non facciamo patti"

"Escludo patti di desistenza, non ci sono patti di alcun tipo con nessuno, noi non facciamo queste cose dietro le quinte. Noi siamo alternativi al montismo, è impensabile quindi parlare di desistenza se prima il Pd non chiarisce i suoi rapporti con Monti". Lo afferma il leader di Rivoluzione civile Antonio Ingroia in una nota.

17:55 Storace: se vince, Berlusconi fa più che il ministro

''Credo che se si vincono le elezioni Berlusconi aspirerà a qualcosa di più importante'' di fare il ministro per lo Sviluppo economico. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Storace.

17:36 Via libera a simbolo Lega modificato

Il Viminale ha ammesso il simbolo della Lega Nord per le prossime elezioni politiche che era stato ricusato a causa di una M maiuscola nel nome Tremonti contenuto del contrassegno e che poteva creare equivoci con la Lista Monti. La Lega ha modificato il suo simbolo secondo le indicazioni del Viminale ed ha avuto il via libera.

17:35 Voto, Bersani: "Batteremo la destra"

"La battaglia la vinceremo non perché abbiamo la vittoria in tasca, l'avversario c'è e ha rialzato la testa ma perché susciteremo le nostre forze in tutto il Paese e le nostre forze questa volta sono in grado di battere la destra". E' la convinzione espressa da Pier Luigi Bersani aprendo a Roma la campagna elettorale.

17:26 Bersani: "Campagna elettorale fuori da binari"

"Questa campagna elettorale ci sta mettendo fuori dai binari. Noi non siamo soddisfatti, noi in questi termini non ci staremo, non staremo dentro una campagna fatta solo di politicismo e cabaret: Monti e la desistenza, il Senato e la Camera... sono abbastanza allibito". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, aprendo la campagna elettorale. LEGGI L'ARTICOLO

17:12 Bersani: più giovani in Parlamento

''Qui si fa vedere quale rinnovamento'' dal punto di vista femminile e giovanile il Pd portera' in Parlamento dopo le primarie. ''Ecco come abbiamo sconfitto il Porcellum e come cambierà il volto della nostra rappresentanza in Parlamento''. Lo ha detto il leader del Pd Pier Luigi Bersani presentando la prima dei tre giovani che insieme a lui aprono la campagna elettorale dei democratici all'Ambra Jovinelli.

16:15 Financial Time: la recessione contro Monti

Le ambizioni elettorali del premier italiano Mario Monti sono minacciate dalla recessione che continua a colpire l'Italia. A dirlo il quotidiano britannico Financial Times, in un articolo che analizza la situazione politica ed economica a un mese dal voto. ''Ora al suo settimo trimestre, la più lunga recessione dell'Italia del dopoguerra si fa sentire e Mr Monti si sta in larga parte prendendo la colpa'''. Secondo il quotidiano, i dati economici vanno contro la tesi del 'professore' secondo cui l'Italia starebbe superando la crisi.

14:48 Prodi: "Berlusconi è qui per restare"

Il leader del Pdl Silvio Berlusconi, "è qui per rimanere, la sua fine non è ancora arrivata". Lo ha affermato oggi Romano Prodi da Pechino, dove è in visita come inviato speciale dell' Onu per la regione africana del Sahel.

14:42 Famiglia uomo-donna, Vendola polemizza con Monti

"Secondo Monti, l'unica famiglia è quella composta da un uomo e una donna. Meno male che lui era il progressista e io il conservatore...". Lo scrive il leader di Sel, Nichi Vendola, su twitter, dopo le parole di Monti sulle coppie di fatto e sui matrimoni gay.

14:30 Maroni: "Sinistra sbraita ma non ha idee"

"La sinistra in Lombardia sa solo sbraitare contro di me e le mie proposte su tasse e macroregione. Ma una qualche idea originale no?". Lo scrive sul suo profilo di Facebook il segretario federale della Lega, Roberto Maroni.

