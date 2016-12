foto LaPresse

- Nuovo richiamo per violazione della par condicio dell'Agcom che invita ad un immediato riequilibrio. L'autorità rileva in Studio Aperto e Tg4 un'eccessiva presenza del Pdl, nel TgLa7 una sovraesposizione di Mario Monti e una sottopresenza di Pd e Pdl, in Tgcom24 una sovraesposizione di Monti e una sottopresenza del Pd. Registrato anche in Rai, Mediaset, TI Media e Sky poco spazio concesso ai piccoli partiti.