foto Twitter

15:17

- "La sinistra romana prega e porta sfiga perché nevichi: non sanno più a cosa attaccarsi. Un fremito questa mattina: nevica, nevica... e invece no". Così il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, replica su Twitter alle ironie di alcuni sull'eventualità di maltempo a Roma. "La vostra faziosità è atmosferica. Non nevica, cretini", ribatte. "Dai ragazzi, non fate così - poi afferma -: l' inverno è ancora lungo, avrete altre possibilità".