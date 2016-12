foto Ansa Correlati Nel 2013 debuttano tre nuove tasse 18:05 - Prima la commissione Ambiente del Senato dà il via libera allo slittamento della Tares, la nuova tassa rifiuti. Poi la commissione Bilancio, sempre a Palazzo Madama, dà parere negativo. E alla fine il Senato approva. Il primo parere della giornata aveva dato l'ok all'emendamento che rinviava la tassa al primo luglio 2013. Ma subito dopo, ecco la bocciatura, dovuta alla mancata copertura finanziaria. E infine, il compromesso dell'Aula. - Prima la commissione Ambiente del Senato dà il via libera allo slittamento della Tares, la nuova tassa rifiuti. Poi la commissione Bilancio, sempre a Palazzo Madama, dà parere negativo. E alla fine il Senato approva. Il primo parere della giornata aveva dato l'ok all'emendamento che rinviava la tassa al primo luglio 2013. Ma subito dopo, ecco la bocciatura, dovuta alla mancata copertura finanziaria. E infine, il compromesso dell'Aula.

L'entrata in vigore della tassa dunque non slitta a luglio, come era stato chiesto dalla commissione Ambiente, mentre slitta a luglio il pagamento della prima rata, fissato invece ad aprile. Palazzo Madama approva dunque il nuovo emendamento, mentre il governo si rimette all'Aula.



"Il mio emendamento - aveva detto il relatore Antonio D'Alì, anche presidente della commissione Ambiente - è stato espresso all'unanimità. Per noi la Tares, come è stata impostata, costituisce una ulteriore imposta sulla casa a cui siamo assolutamente contrari e riteniamo che sia opportuno che della vicenda si occupi il prossimo governo".



Lo stesso D'Alì aveva poi ribadito che, nel caso in cui la prossima maggioranza sia di centrodestra, l'obiettivo sarà quello di una cancellazione della nuova tassa, che intanto slitta a luglio se Palazzo Madama conferma il testo del decreto uscito dalla commissione.