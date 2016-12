foto Ap/Lapresse

- Mario Draghi candidato del Pdl come successore di Napolitano al Quirinale? Silvio Berlusconi nega di essersi espresso in tal senso. "Una mia candidatura di Draghi non c'è mai stata - spiega intervenendo a 'Radio anch'io' -. Io ho una candidatura in pectore ma resta lì, perché altrimenti si brucia".