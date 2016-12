23:27 Bersani a Grillo: "Attenzione a posizioni fascistoidi"

Grillo "in partenza ha interpellato temi che interpellano anche me. Adesso dice che non c'è né destra né sinistra ma quando si inizia così si finisce su posizioni fascistoidi". Lo ha detto a "Italia Domanda" su Canale 5 il leader del Pd, Pierluigi Bersani, parlando del leader del Movimento Cinque stelle.

22:50 Liste Udc, in buona posizione i candidati "discussi"

Nelle liste dei candidati Udc alla Camera hanno trovato buona posizione anche i nomi di candidati discussi per la vicinanza ad esponenti centristi: la cognata di Pier Ferdinando Casini, Silvia Noè, presidente del gruppo Udc in Emilia Romagna, è seconda nella Circoscrizione regionale, Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco e vicepresidente della Giunta regionale campana, è secondo in Campania2 mentre Fabrizio Anzolini, vicesegretario regionale ed ex fidanzato della figlia di De Mita, Maria Carolina, è al terzo posto in Friuli subito dopo Angelo Compagnon. Il parlamentare Roberto Occhiuto è secondo in Calabria e Luciano Ciocchetti secondo in Lazio1. Giovanni Pistorio è secondo in Sicilia2 e Angelo Cera secondo in Puglia.

22:34 Udc, pronta lista candidati Camera

L'Udc ha completato la sua lista dai candidati alla Camera. Il segretario Lorenzo Cesa è indicato capolista in Basilicata, Calabria, Lazio 2, Puglia e Sardegna; il presidente Rocco Buttiglione guida le liste in Campania 1, Lombardia 2. Capolista anche Mario Catania in Veneto 1, Campania 2, Marche e Piemonte 2 mentre Gianluca Galletti risulta guidare le liste dell'Emilia Romagna, del Friuli, di Lombardia 3 e Veneto 2. Paola Binetti guida Lazio 1 e Liguria mentre Giorgio Guerrini è capolista in Lombardia, Toscana e Umbria. In Sicilia Giampiero D'Alia è capolista in entrambe le due circoscrizioni dell'isola mentre Ferdinando Adornato è capolista in Piemonte 1 e secondo in lista in Sicilia 1 e Lombardia 2. In Molise in cima alla lista figura Costanzo Pinti mentre Andrea Zambelli è primo in Trentino.

22:22 Bersani: "Redditometro non risolutivo"

Per Pierluigi Bersani il redditometro non rappresenta uno strumento risolutivo contro l'evasione fiscale. A "Italia Domanda", su Canale 5, il leader del Pd ironizza sottolineando: "vedo che non ha più né padre né madre: Berlusconi l'ha fatto lui, Tremonti l'aveva fatto così, poi Monti l'ha applicato". Su di esso Bersani vede un "allarmismo ingiustificato" ma che "becca i pesci piccoli".

22:18 Da Agcom nuovo richiamo a tg

Nuovo richiamo per violazione della par condicio dell'Agcom che invita ad un immediato riequilibrio. L'autorità rileva in Studio Aperto e Tg4 un'eccessiva presenza del Pdl, nel TgLa7 una sovraesposizione di Mario Monti e una sottopresenza di Pd e Pdl, in Tgcom24 una sovraesposizione di Monti e una sottopresenza del Pd. Registrato anche in Rai, Mediaset, TI Media e Sky poco spazio concesso ai piccoli partiti.

22:12 Bersani: "Aliquota fisco 20-20-20"

Per quanto riguarda una rimodulazione delle aliquote il Pd propone l'ipotesi 20-20-20: "20 aliquota Irpef minima, 20 l'imposta sulla finanza e il capitale, 20 la parte tassata del reddito sulle imprese che rimane in azienda e poi un po' di progressività". Lo ha detto a "Italia Domanda" su Canale 5 il leader del Pd Pierluigi Bersani.

22:07 Monti a Berlusconi: "Io matto? Italiani pieni di buon senso"

"Escludo che gli italiani siano matti, ma sono pieni di buon senso. Non tocca a me stabilire di me stesso, sarei in conflitto di interessi". Così Mario Monti replica a Silvio Berlusconi che, in mattinata, a proposito dell'Imu e del redditometro aveva detto che "o gli italiani sono matti o c'è in giro un matto che pensa di essere Monti".

21:50 Sanità, Bersani: "Occhio a prezzo farmaci"

Parlando di sanità a "Italia Domanda" su Canale 5, Pierluigi Bersani ritiene che si debba intervenire sugli sprechi, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e "mettere un occhio sull'andamento del prezzo dei farmaci".

21:48 Bersani: "Prezzo benzina può scendere"

Per Pierluigi Bersani si può far scendere un poco il prezzo della benzina. "Abbiamo visto che è possibile avere i 1,7-1,680 invece di 1,8", dichiara a "Italia Domanda" su Canale 5 il leader del Pd prospettando un intervento sull'Iva e non sulle accise.

21:00 Monti: "Molto attenti su nuove coalizioni"

"La nostra vocazione è quella di un'impostazione che cerca di unire chi vuole fare riforme indipendentemente da dove siede nell'emiciclo". Lo ha detto Mario Monti a Sky Tg 24 spiegando che se anche un partito può avere decenni di storia alle spalle e che "noi siamo nati adesso, saremmo molto,molto attenti prima di considerare eventuali coalizioni". Poi accusa la sinistra di essere associata con forze estremiste conservatrici.

20:57 Monti: "Nel '94 votai Berlusconi"

Mario Monti ammette di aver votato Silvio Berlusconi. "Il voto è segreto... ma nel '94 l'ho votato. Solo allora però perché credevo potesse portare avanti una rivoluzione liberale che poi non c'è stata". Sono le parole del premier uscente in un'intervista a Sky Tg24. L'INTERVISTA A MONTI

20:54 Berlusconi: "Via Imu e nuovo contratto con italiani"

Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg2 conferma di lavorare ad un nuovo contratto con gli italiani che prevede "subito l'abrogazione dell'Imu al primo Cdm dopo la vittoria". Poi chiede uno stop alle intercettazioni se non per reati gravi e di elevare il tetto di spesa in contanti.

20:52 Berlusconi: "Politica rigore ha prodotto lo sconquasso"

Secondo Silvio Berlusconi "la politica di rigore applicata ad un'economia in difficoltà ha prodotto lo sconquasso che vediamo. Occorre cambiarla diametralmente e l'unico modo è lavorare alla riduzione della spesa dello Stato".

20:44 Berlusconi: "Andare a votare e non disperdere voto"

"Due sono gli imperativi categorici: andare a votare e non disperdere il voto sui piccoli partiti. Se gli italiani pensano che la sinistra sappia far bene, votino il Pd, altrimenti il Pdl". Lo afferma Silvio Berlusconi al Tg2.

20:42 Berlusconi: "Temo avversari? Abbiamo certezza vittoria"

"Gli avversari sono tutti da considerare con rispetto, ma dentro di noi c'è la certezza della vittoria". Lo afferma Silvio Berlusconi al Tg2.

