19:44 - Su un totale di 219 simboli di soggetti politici, presentati al Viminale in vista delle elezioni, 169 sono stati ammessi, 34 sono stati ricusati e 16 non sono stati accettati per carenza di documentazione. I contrassegni ricusati dovranno essere modificati entro 48 ore. Tra questi anche il "simbolo civetta" clone di quello del Movimento 5 Stelle, che era stato depositato dall'ex grillino Danilo Foti.

Ricusati i simboli "civetta" di Monti, Ingroia

Tra gli altri ricusati dal Viminale compaiono anche i due "simboli civetta" che copiavano quelli del premier uscente Mario Monti ("Monti presidente per l'Europa", presentato da un omonimo del Professore) e del magistrato Antonio Ingroia ("Rivoluzione Civile"). Samuele Monti, di "Monti presidente per l'Europa", ha subito reagito. Per lui è "una decisione che va contro il diritto". "Abbiamo presentato il simbolo per primi e non abbiamo copiato. L'unico cosa in comune è il nome, ma perché ricusare il nostro simbolo e non gli altri due?" ha dichiarato.



E quello presentato dalla Lega Nord

Anche la Lega Nord si trova nella condizione di dover cambiare uno dei propri simbolo entro 48 perché tale emblema è tra quelli ricusati dal Viminale. Si tratta in particolare dello stemma con l'immagine di Alberto da Giussano, con, al suo interno, i nomi di Roberto Maroni (candidato governatore in Lombardia) e quello della lista dell'ex ministro Giulio Tremonti, 3L. Ma la scritta "TreMonti" con la "M" maiuscola ha sollevato problemi burocratici.



Calderoli a Tgcom24: "Ripresenteremo simbolo corretto"

"L'unico problema - ha commentato il senatore del Carroccio, Roberto Calderoli, a Tgcom24 - è stato la M maiuscola di Tremonti che potrebbe confondersi con quella di Monti. Monti gode di una tutela particolare e mi piacerebbe che lo stesso trattamento venga attuato per tutte le liste di Lega patacca. Abbiamo apportato le dovute modifiche al simbolo e lo ripresenteremo corretto".



I simboli non ammessi

Sono questi i simboli non ammessi dal Viminale alle elezioni: ValleCamonica Provincia, Italia società civile, Democratici di sinistra, Fronte dell'Uomo qualunque, Italia Opera, Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Idv), Fronte per l'Indipendenza, Partito dei Comunisti italiani, Federazione dei Verdi, Veneto Stato (presentato due volte), Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Partito Italia Nuova, Come ci hanno ridotto, Democrazia Europea (simbolo presentato due volte).



Chi ha depositato un contrassegno ricusato può comunque fare ricorso entro 48 ore. Può presentare opposizione anche chi ritiene che un simbolo accettato sia facilmente confondibile con il proprio.