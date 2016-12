foto Ansa

- "Non facciamo nessun patto". Lo ha affermato il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, dopo le polemiche sulle presunte richieste di desistenza rivolte in direzione della Lista Arancione di Antonio Ingroia. Però, ha aggiunto, "oltre alla politica, c'è la matematica della legge elettorale. Chi non sostiene il Partito Democratico, in particolare al Senato e in alcune Regioni, fa un regalo a Silvio Berlusconi".