"Monti è molto diverso da come pensavamo e ci siamo cascati. E' sotto shock per i sondaggi che lo indicano come uno dei leaderini del centro". Lo dice Silvio Berlusconi a "Omnibus". "Il nostro avversario è Bersani", aggiunge. Poi, al Tg4: "Crisi? Colpa di Monti". Intanto, il Viminale comunica che i simboli ammessi alle elezioni sono 169 (sui 219 presentati). Tra i ricusati quelli della Lega e le "liste civetta" di Grillo, Monti e Ingroia.

23:30 Bersani: "Inaccettabile premiership a chi ha meno voti"

"Non è possibile che alla fine decide chi ha preso meno voti, sarebbe inaccettabile. L'Italia ha diritto che governi chi ha preso il 51% per avere un programma preciso di riforme ma certo bisogna ragionare come avesse il 49%". Pierluigi Bersani risponde così alla domanda se è possibile che il Pd rinunci alla premiership se non ottiene la maggioranza anche al Senato, rilanciando però la collaborazione dopo le elezioni con Monti e i centristi.

23:28 Bersani: "Bisogna riequilibrare l'Imu"

"E' vero che l'Imu è già una patrimoniale ma non è abbastanza progressiva. Io vorrei una progressività maggiore alzando la detrazione per i più deboli intorno ai 500 euro. Nel prossimo anno non saremo in condizione di ridurre le entrate dell'Imu ma potremmo fare un riequilibrio caricando sui possessori di grandi patrimoni immobiliari. Immagino che a fronte di una detrazione del 5% dobbiamo caricare con un'imposta personale sui detentori di grandi patrimoni immobiliari dal valore catastale di 1,3-1,5 mln".

23:25 Bersani: "Cancelleremo leggi ad personam"

"Cancelleremo le leggi ad personam, ce n'è un certo tot, la Cirielli va cancellata, la Gasparri da modificare... insomma ce ne è un po', finché c'è la persona". Così Pier Luigi Bersani parlando del suo possibile governo e del suo antagonista, Berlusconi. "Oh ragazzi, eccolo qua Berlusconi è un contendente, è la destra dell'individualismo che vuole sempre denigrare ogni funzione pubblica, che ovunque dice sempre le stesse cose, che non crede nel collettivo e nell' equità e che non crede che la parola uguaglianza sia una parola valida. Quella è la destra". E alla domanda su cosa il Cavaliere abbia più di lui Bersani ha risposto con una battuta: "Solo i capelli...".

22:52 Bersani: "Giù tasse, lotta seria all'evasione"

"Vedo che gli italiani non si aspettano che noi aumentiamo le tasse. Hanno ragione, se la spesa sarà sotto controllo ogni euro recuperato può andare alla riduzione delle tasse. La differenza vera è alleggerire il peso sul lavoro che dà lavoro". Così Pier Luigi Bersani, a Ballarò.

19:33 Berlusconi: "Alleanza da Vendola a Monti non può governare"

Silvio Berlusconi non crede che un'alleanza con una compagine che vada da Vendola a Monti, possa governare. "Hanno già tentato alcune volte a sinistra - afferma al Tg4 - ad esempio nel '96 quando vinsero le elezioni, dopo che io ero stato eliminato da un avviso di garanzia dalla solita Procura di Milano e poi assolto. Loro hanno cambiato 4 governi e 3 premier in 5 anni. E ci hanno riempito di tasse".

19:24 Giannino: "Pronto a bruciare la patrimoniale"

Oscar Giannino a Tgcom24 nella puntata di Checkpoint. A una domanda sulla patrimoniale, il leader della lista "Fare per Fermare il Declino" ha spiegato come lo stesso Monti avesse pronto un provvedimento che sarebbe andato in tal senso: "Posso confermare che negli approntamenti tecnici al tesoro, quando eravamo a rischio di un commissariamento, sono stati abbozzati dei disegni di patrimoniale con la suddivisione degli italiani in classi di reddito per l'acquisto forzoso dei titoli di Stato. Di fronte a un prestito forzoso del genere, io sarei andato a bruciare in piazza l’atto esecutivo che mi avrebbe obbligato a farlo. Quando la pressione fiscale è contro i diritti naturali, credo si giusto protestare".

19:13 Berlusconi: "Crisi, colpa di Monti"

La crisi recessiva in cui il Paese si trova è "tutta colpa del governo Monti, che ha creato più disoccupazione, aumentato le tasse e ridotto i consumi". Parola di Silvio Berlusconi che, ai microfoni del Tg4, fa un nuovo appello al "voto utile" segnalando "l'anomalia delle 169 liste" presentate al Viminale. "Serve un partito importante - dice - con una maggioranza importante, per cambiare la Costituzione e fare le riforme necessarie".

18:20 Bossi: io capolista in Lombardia

''Oggi ho lavorato insieme a Roberto Maroni e Roberto Calderoli sulla definizione delle liste per le prossime elezioni Politiche e abbiamo stabilito che io sarò il capolista per la Camera nella circoscrizione Lombardia 2: adesso il nostro lavoro proseguirà nei prossimi giorni, con la stessa calma, serenità ed equilibrio che con cui stiamo lavorando in questi giorni''. Lo afferma il presidente federale della Lega Nord, Umberto Bossi

17:01 Ricusato contrassegno Lega Nord

E' stato ricusato dal Viminale il contrassegno presentato dalla Lega Nord, che ha ora 48 ore di tempo per modificare il suo simbolo.

16:53 Monti: America Latina stimolo per l'Europa

L'Europa sta uscendo con lentezza dalla crisi e cerca nuove strade per la crescita'', perciò guarda con spirito di emulazione i tassi di crescita della America Latina che hanno consentito'' ai Paesi sudamericani ''di far uscire dalla povertà più di 50 milioni di persone''. Lo afferma il premier Mario Monti presso l'Istituto Italo-Latino Americano (Iila).

16:34 Ricusato il "simbolo civetta" del M5S

Il ministero dell'Interno ha deciso di ricusare il "simbolo civetta" clone di quello del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che era stato depositato dall'ex grillino Danilo Foti. Stessa sorte per i due "simboli civetta" che copiavano quelli del premier uscente Mario Monti ("Monti presidente per l'Europa") e del magistrato Antonio Ingroia ("Rivoluzione Civile"). I depositanti hanno 48 ore per modificare il contrassegno.

16:27 Elezioni, Viminale: 169 simboli ammessi

Su un totale di 219 simboli presentati, 169 sono stati ammessi e 34 sono stati ricusati, ovvero i depositanti sono invitati a sostituirli entro 48 ore. Altri 16 simboli non hanno i requisiti necessari per partecipare alla competizione elettorale per carenza di documentazione. E' quanto rende noto il Viminale. LEGGI L'ARTICOLO

16:17 Lombardia, Albertini apre ad Ambrosoli

Gabriele Albertini non ha mai nascosto la stima per il candidato del centrosinistra alla Regione Lombardia, Umberto Ambrosoli, tanto che oggi ha confermato di essere pronto a prenderlo in squadra se fosse l'ex sindaco a vincere la corsa per il Pirellone. "Se fossi eletto governatore - ha detto infatti l'ex sindaco di Milano - gli chiederei di lavorare nel governo della Regione"

15:12 Franceschini: "Non si risponde al pifferaio suonando il piffero"

"Il Monti candidato propone di tagliare le tasse che non ha tagliato il Monti premier. Non si risponde al pifferaio suonando il piffero...". Così scrive su Twitter il capogruppo del Pd alla Camera Dario Franceschini.

15:12 Fini: "Dopo voto alleanza con tutti i riformisti"

Se Fli, Udc e Lista Monti non avessero la maggioranza sia alla Camera, sia al Senato, "ci confronteremo, alla Camera e al Senato, con tutti i riformisti. Ovunque essi siano". Sono le parole di Gianfranco Fini. Per il leader di Fli "non ha più senso la contrapposizione del passato tutti con Berlusconi, tutti contro Berlusconi. Facciamo una competizione sulle cose da fare".

