- Silvio Berlusconi definisce "una mascalzonata" le dichiarazioni di oggi del premier Mario Monti che attribuivano al suo governo la colpa dell'aumento delle tasse. Poi, su SkyTg24, contrattacca: "Anche lui ha fatto illudere noi: è solo un bluff e ci siamo caduti tutti...anche come senatore a vita per il quale non ha nessun merito". Infine, "probabilmente vuole tassarmi anche il piffero...".

ALFANO CANDIDATO PREMIER

"Se vinciamo come coalizione e sono sicuro che vinciamo indicheremo come candidato premier Angelino Alfano''

BERLUSCONI: "LA LEGA INDICA TREMONTI? BIRICHINATA"

"La Lega ha indicato Tremonti premier nel simbolo? ''E' una birichinata... ma loro avendo il 5-6% non hanno nessuna possibilita' di indicare il premier. e' solo una indicazione pubblicitaria. Essendo Tremonti persona seria e capace si avvalgono di averlo con loro''. Il Cavaliere ha quindi sottolineato come con Tremonti i rapporti non siamo mai stati di inimicizia ma semmai ci sono state ''diversita' di opinioni''. ''Ci siamo sentiti 2-3 giorni fa'', ha aggiunto.

"TREND E' CHIARO NOI SALIAMO, SCENDE LA SINISTRA"

"Quello che e' ''importante'' e' ''il trend'': ''per noi sono in risalita, per la sinistra sono in discesa e questo ci autorizza a pensare che riusciremo a recuperare''. Lo ha detto Silvio Berlusconi ricordando che nel 2006 recupero' nove punti alla sinistra.

DI PIETRO-INGROIA? VENGONO I BRIVIDI

''Grasso e' persona stimabile. Con Di Pietro e Ingroia vengono i brividi''

MONTI SU IMU? ZERO CREDIBILITA'

"Monti dice che si puo' rivedere l'Imu? ''Ha cambiato parere su tante cose... raggiungendo zero credibilità"

NO ALLA PATRIMONIALE

"Io sono contrario alla patrimoniale, bisogna ridurre le spese dello Stato'', ha confermato Silvio Berlusconi

ABOLIRO' IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI

"Mi impegno a presentare in Parlamento, nel primo mese del mio Governo, una legge che abolisca il finanziamento pubblico dei partiti'' e ''il dimezzamento del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali".

SCRIVERO' NUOVO CONTRATTO CON GLI ITALIANI

"Scrivero' un nuovo contratto con gli italiani quello precedente e' stato rispettato all'80%". Il Cavaliere ha ricordato che nel precedente contratto "c'era l'impegno a far fronte almeno a 4 punti su 5"