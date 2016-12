foto Ansa

18:23

- Per Sergio Marchionne "vanno distinte due fasi diverse: una cosa è il governo Monti, che ho difeso a livello internazionale perché ha salvato l'Italia, stabilizzando lo spread. Un'altra è oggi e non dico nulla: la parola agli elettori". Parlando poi dell'assenza di Luca Cordero di Montezemolo e Corrado Passera dalle liste elettorali, l'a.d. di Fiat ha aggiunto: "Candidarsi o meno sono scelte loro in cui io non entro. Io faccio il metalmeccanico".