- Il capo della coalizione di centrodestra, Silvio Berlusconi, non terrà comizi in piazza durante la campagna elettorale per il timore di attentati. "C'è forte preoccupazione da parte di certe autorità nei miei confronti", ha spiegato il leader Pdl. "Mi hanno pregato - ha aggiunto - di non andare a fare discorsi nelle piazze. Se mi recherò nelle varie Regioni, mi è stato suggerito di fare interventi pubblici in teatri o in palazzi dei congressi".