foto Twitter

13:59

- "L'Italia che sale". E' questo lo slogan di Scelta civica, la lista del premier Mario Monti. La scritta blu, su fondo beige, affiancato dal logo della lista, è stata presentata con un post su Twitter. E durante l'inaugurazione della stazione di Porta Susa a Torino il premier uscente ha dichiarato: "Non ci si può permettere di lasciarsi andare, come in passato, verso politiche economiche che forzano a volte l'aumento di tasse nocive per l'industria".