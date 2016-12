Monti per la prima volta attacca pesantemente Berlusconi : ''E' un pifferaio magico che porta i topini ad annegare, ha illuso gli italiani tre volte, la prima ha illuso anche me'', ''e' responsabile dell'aumento delle tasse'', ''non ha credibilita' internazionale''. Berlusconi gli risponde : Monti ''e' un bluff'', ''ci ha fatti illudere tutti'', ''vuole tassarmi anche il piffero''.

22:45 Vezzali: "Monti rinnovatore, più fair play in politica"

Valentina Vezzali, candidata con la lista Monti, afferma che "osservando la sua azione di governo in questo periodo, ritengo possa essere in grado di rinnovare la politica". A "Quinta Colonna", su Retequattro, la campionessa olimpica di scherma sottolinea che "noi sportivi siamo abituati a parlare con i fatti. Quello che conta sono i risultati e noi cittadini li pretendiamo". Poi, dichiara che in politica dovrebbe tornare il fair play dello sport.

21:13 Berlusconi: "Noi sotto a centrosinistra di soli 4 punti"

"Secondo i sondaggi Euromedia che sono sempre risultati corretti, il centrodestra è al 34,2 %, il Pdl al 23,1, il centrosinistra al 38,3. Siamo sotto di soli 4,1 punti": così Silvio Berlusconi a SkyTg24. "Il centrino è all'11: Udc al 4, Fli ha raggiunto la vetta di 1, mentre la scelta cinica (riferito alla Lista Monti, ndr) è al 7...Quello che è "importante" è "il trend": "per noi sono in risalita, per la sinistra sono in discesa e questo ci autorizza a pensare che riusciremo a recuperare".

21:12 Lazio, Storace candidato ufficiale centrodestra

"Adesso è ufficiale Francesco @Storace è il candidato di tutto il centrodestra alle prossime elezioni regionale nel Lazio". L'annuncio via twitter viene dal profilo Berlusconi2013, gestito dal Pdl.

21:03 Berlusconi: "Alfano candidato premier"

"Se vinciamo come coalizione e sono sicuro che vinciamo indicheremo come candidato premier Angelino Alfano": così Silvio Berlusconi a SkyTg24. La Lega è d'accordo? "Sì", ha risposto il leader del Pdl.

21:02 Berlusconi: "Monti mi tasserà anche il piffero"

Berlusconi, su SkyTg24, rivolto a Monti dichiara: "Anche lui ha fatto illudere noi: è solo un bluff e ci siamo caduti tutti...anche come senatore a vita per il quale non ha nessun merito". Infine, "probabilmente vuole tassarmi anche il piffero...".

21:02 Berlusconi: "Monti su tasse colpa nostra? Una mascalzonata"

Silvio Berlusconi definisce "una mascalzonata" le dichiarazioni di oggi del premier Mario Monti che attribuivano al suo governo la colpa dell'aumento delle tasse.

20:18 Monti: "Prima cosa che farei è ridurre i parlamentari"

"'La riduzione dei parlamentari, il governo non poteva farla perché ci voleva una riforma costituzionale. Questa sarà la cosa che io proporrei nel primo Consiglio dei ministri". Lo afferma Mario Monti a Porta a Porta.

20:13 D'Alema: "Monti misuri i toni"

"Monti ha sprecato un'occasione diventando uomo di parte dopo che era stato un punto di riferimento per un impegno comune. Ma spero che sappia misurare i termini dello scontro politico, perché dopo le elezioni dovremo tornare a dialogare". Lo dice Massimo D'Alema al Tg1.

19:36 Monti: "Con Albertini vittoria Lega più difficile"

La presenza di Albertini alle regionali in Lombardia "rende più difficile, e non più facile, il successo della Lega. Quel successo sarebbe una forte negatività". Lo ha detto Mario Monti, ospite di Porta a Porta. E alle accuse mossegli dal Carroccio, secondo cui il premier non si fa valere in Europa, ha risposto con ironia: "Andrò a lezione da questi signori se ci saranno ancora..."

19:34 Casini: "Vittoria è con maggioranza a Camera e Senato"

"Bersani è impegnato giustamente a prendere la maggioranza alla Camera e al Senato: questa è la condizione di una vittoria. Noi siamo impegnati a far vincere Monti: il suo lavoro di un anno non può essere gettato nel cestino e vedo che anche molti nel Pd lo ammettono". Lo dice il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, al Tg3.

18:53 Favia: "Grillo mi attacca, forse ha paura"

"Tempo fa caricai sul sito un vecchio video di Grillo in cui parlava bene di me in un parco, indicando data e fonte. E lui che fa? Presenta reclamo per copyright provocando un downgrade al mio sito, cosa che mi impedisce di caricare video più lunghi di qualche minuto. Si stanno coprendo di ridicolo. Fino a poco tempo fa mi portavano in palmo di mano, ora mi attaccano. Sembra che abbiano paura. Ma io non sono un'agenzia di marketing come loro. Dalla mia ho solo fatti e il mio lavoro". Così Giovanni Favia, ex M5s ora candidato con Ingroia.

18:39 Calderoli: "Berlusconi non è il candidato premier"

"Ribadisco quanto abbiamo concordato con il Pdl: abbiamo fatto una coalizione e abbiamo indicato come capo della coalizione il presidente del Pdl Silvio Berlusconi, che gode della nostra stima". Ma, sottolinea il leghista >Roberto Calderoli, "il candidato premier lo decideremo dopo le elezioni sulla base di risultati, con una sorta di primarie interne". Calderoli sostiene che il centrodestra "vincerà sicuramente in quattro regioni: Lombardia, Veneto, Friuli e Sicilia, mentre in altre due regioni (Lazio e Campania) sono fortemente a rischio".

18:34 Monti: "I partiti mi hanno lasciato il piedistallo dell'impopolarità"

Per Mario Monti "è puerile che si scarichino le colpe su chi ha governato nell'ultimo anno perché nessuno dei partiti voleva governare: mi hanno dato un bel piedistallo di impopolarità". E sulla tenuta dei conti pubblici, il premier dimissionario replica a Bersani: "Voglio rassicuralo: non c'è polvere sotto i tappeti".

18:31 Monti: "Berlusconi è come il pifferaio magico"

"Anche un bambino sa che ci vuole tempo prima che una medicina faccia effetto". A sottolinearlo, replicando a Silvio Berlusconi, è il premier dimissionario, Mario Monti, ospite di Bruno Vespa a "Porta a Porta". "Che gli italiani possano ancora credere alla serietà di Berlusconi - prosegue Monti - mi ricorda la fiaba del pifferaio magico con i topini che vanno ad annegare in quel fiume. E' uno che ha già illuso gli italiani tre volte. La prima vota mi sono fatto illudere anch'io".

18:22 Marchionne: "ho sostenuto Monti, ma ora è una fase diversa"

Per Sergio Marchionne "vanno distinte due fasi diverse: una cosa è il governo Monti, che ho difeso e sostenuto a livello internazionale perché ha salvato l'Italia, stabilizzando lo spread. Un'altra è oggi e non dico nulla: la parola agli elettori". Parlando poi dell'assenza di Luca Cordero di Montezemolo e Corrado Passera dalle liste elettorali, l'a.d. di Fiat ha aggiunto: "Candidarsi o meno sono scelte loro in cui io non entro. Io faccio il metalmeccanico".

Ultimo aggiornamento 22:45