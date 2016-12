Per ora, infatti, non c'è ufficialmente nulla di nuovo rispetto agli accordi che il leader del Pdl aveva preso con gli alleati, Lega in primis, una decina di giorni fa. Il Carroccio infatti aveva dato il via libera ufficiale alla riproposizione del cosiddetto "asse del Nord" a patto che Berlusconi non fosse ufficialmente in candidato premier.



L'equilibrismo, però, oltre che per l'opposizione di Maroni, non sembra destinato a durare anche per le pressioni degli avversari come il Pd. "Loro per ora sono gli unici a non avere un candidato premier", ribadisce Enrico Letta. Mentre ieri Bersani era stato chiaro: "Io il confronto Tv lo faccio solo con i candidati a Palazzo Chigi".



maroni, intanto, toglie il nome dal simbolo e annuncia che non correrà per le politiche, ma solo in Lombardia. Scelta questa che mette in evidenza come l'assenza ufficiale del candidato premier sia una "spina nel fianco" e un assist per gli avversari pronti ad evidenziare la "confusione" che regna nelle fila del centrodestra.



Berlusconi glissa sull'argomento per evitare di alzare le tensioni e prosegue nella sua strategia: snobbare Monti e puntare sul recupero dei delusi. "Se l'ipotesi, ottimista, che dà il Pdl di una rimonta di cinque punti dopo Santoro fosse vera - avverte - saremmo indietro solo di due punti. Del resto noi siamo condannati a vincere".



Il suo obiettivo, finora, è stato quello di evitare polemiche con il principale alleato. Anzi, in ogni occasione mediatica Berlusconi non perde l'occasione di confermare il patto con i leghisti: il candidato presidente del Consiglio sarà scelto poi e io non ho alcuna intenzione di fare il premier per la sesta volta, dice, spiegando di preferire "la nomina a ministro dell'Economia e dello Sviluppo".



Le polemiche però non mancano. Il leader Udc, Pier Ferdinando Casini, ad esempio, torna a chiedere con una certa ironia chi sia il candidato del centrodestra sottolineando "come se lo chiedano anche molti elettori". Il vicesegretario del Pd, Letta, punta invece il dito sulle contraddizioni nell'alleanza Pdl-Lega: "Le difese d'ufficio sono inutili - osserva - visto che oggi le parole di Maroni confermano come Berlusconi non sia il candidato premier. Rimaniamo in attesa di capire chi sara' la persona indicata".



Chi invece prova a fornire una via d'uscita è Giorgia Meloni: "Berlusconi è il presidente del Pdl - scrive su twitter - e il partito che prende più voti indicherà poi il candidato premier".