foto Ansa

22:07

- Paola Binetti sarà capolista per l'Udc alla Camera in Abruzzo, con secondo in lista Giorgio De Matteis. Ma il partito non ci sta, e tutti i consiglieri regionali abruzzesi dell'Udc si sono autosospesi. "Abbiamo chiesto un incontro urgente a Buttiglione e Cesa - spiega il capogruppo in consiglio regionale, Antonio Menna - per conoscere quali sono le modalità e le ragioni che hanno portato alla scelta di candidati non iscritti all'Udc".