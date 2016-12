Continua la rimonta di Berlusconi. Pdl e Lega Nord sarebbero in vantaggio, infatti, in Lombardia, una delle regioni chiave delle prossime consultazioni, visto che elegge il maggior numero di parlamentari in Italia. I dati dell'Osservatorio permanente del professor Mannheimer pubblicati dal Corriere, vedono Pdl e Lega in vantaggio di 4 punti al Senato e di 3 alla Camera.

21:56 Binetti candidata in Abruzzo per l'Udc, partito in rivolta

Paola Binetti sarà capolista per l'Udc alla Camera in Abruzzo; secondo in lista è Giorgio De Matteis, già candidato sindaco per l'Aquila dall'Udc. Ma il partito non ci sta, e tutti i consiglieri regionali abruzzesi dell'Udc si sono autosospesi:"Abbiamo deciso di autosospenderci dal partito - spiega il capogruppo in consiglio regionale, Antonio Menna -. Abbiamo chiesto un incontro urgente a Buttiglione e Cesa per conoscere quali sono le modalità e le ragioni che hanno portato alla scelta di candidati non iscritti all'Udc".

19:36 Anche il fratello di Elisa Claps con Ingroia

In Basilicata, al secondo posto dopo Antonio Ingroia, primo in quasi tutte le regioni, la lista che fa capo all'ex pm candida alla Camera Gildo Claps, il fratello di Elisa, la ragazza scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993 e trovata uccisa 17 anni dopo nel sottotetto di una chiesa. Lo si apprende da fonti del partito.

18:36 Milano, Monti sottoscrive lista "Scelta Civica"

Il presidente del consiglio Mario Monti si è recato oggi al gazebo di Largo Cairoli, a Milano, del suo movimento politico "Scelta Civica" per firmare l'elenco dei sottoscrittori della lista dei candidati. La visita di Monti, che era in compagnia della moglie, non era stata annunciata.

18:25 Albertini stempera attacco a Formigoni

Non nascondono "alcun risvolto penale" le dichiarazioni rilasciate dal candidato governatore in Lombardia, Gabriele Albertini, che si era rivolto al presidente uscente Roberto Formigoni invitandolo a non farlo inquietare troppo "perché - aveva detto - posso fare dichiarazioni che lo metterebbero a terra e lui sa di cosa sto parlando". A precisarlo è stato lo stesso ex sindaco di Milano.

17:35 Casini: "Liste pulite? Partiti ci mettono di tutto"

"Pd e Pdl hanno creato più liste di noi. Hanno detto che fanno liste pulite e poi fanno liste collegate in cui c'è dentro tutto e il contrario di tutto". Lo ha detto il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, sottolineando che "il Pd fa 70 liste il Pdl ne fa 50; mette 'rusco e brusco' ovunque dentro".

16:55 Viminale, depositati 215 simboli

Sono stati depositati complessivamente 215 simboli al Viminale. L'ultimo depositato si chiama 'Unione popolare'. Il primo era stato quello del Movimento associativo Italiani all'estero con Merlo (Maie). Col numero 214 la lista MOti democratici di Severino Antinori. Alle politiche del 2008 i simboli presentati erano stati 181, 153 quelli ammessi.

16:20 Sandro Ruotolo si candida con Ingroia

"Antonio io ci sto". Il giornalista Sandro Ruotolo, da anni stretto collaboratore di Michele Santoro, risponde così all'invito lanciatogli via Twitter dall'ex procuratore di Palermo, Antonio Ingroia. E conferma così l'intenzione di candidarsi con la lista Rivoluzione Civile.

15:22 Berlusconi: "La volata è aperta"

"Il mio dovere era ritornare a dare un contributo al mio Paese e al mio movimento". Lo afferma Silvio Berlusconi a Domenica Live su Canale 5. "La volata è aperta, siamo condannati a vincere", aggiunge il leader del Pdl. "Siamo 7-8 punti indietro rispetto alla sinistra. Qualcuno ha ventilato l'ipotesi che dopo Santoro abbiamo guadagnato 5 punti: saremmo solo a 2 punti" di distacco dal centrosinistra "e ci sono ancora 40 giorni di campagna elettorale".

15:14 Casini replica alle critiche sui candidati

"Silvia Noè è mia cognata, è la più votata dell'Udc in Emilia Romagna, ed è stata in questi dieci anni consigliere regionale". Così Pier Ferdinando Casini risponde alle critiche per la candidatura della moglie di suo fratello e del fidanzato della figlia, Azzolini, che tuttavia non è entrato in lista. "Non è mio cognato: è un ragazzo molto intelligente, aspirava ad avere il posto in Friuli ma purtroppo per lui dovrà aspettare un turno".

14:03 Maroni: "Berlusconi presidente? Sì del Pdl"

"Lui è il presidente del Pdl". Replica così Roberto Maroni a chi gli chiede un commento sulla dicitura "Berlusconi presidente" nel simbolo elettorale. "Non temo" che ciò possa ingenerare equivoci, aggiunge, dopo che nel patto elettorale con il Pdl non è stato deciso il candidato premier comune.

13:43 Albertini: "Formigoni non mi inquieti o parlo"

"Non mi inquieti troppo perché posso fare dichiarazioni che lo metterebbero a terra e lui sa di cosa sto parlando". E' l'"avvertimento" lanciato da Gabriele Albertini, in corsa per la presidenza della Regione Lombardia, al governatore Roberto Formigoni che lo ha accusato di puntare a poltrone che si aggiungerebbero a quella di eurodeputato.

13:19 Pdl, verso la ricandidatura di Cosentino

Il Pdl va verso il via libera alla ricandidatura di Nicola Cosentino, imputato in due processi in Campania. Il commissario campano, Nitto Palma, darà a Roma le proposte per le liste tra due-tre giorni, ma intanto sottolinea di "aver letto le carte" e che contro Cosentino "vi è un impianto accusatorio non accettabile".

12:46 Maroni: "Non mi candido a Roma"

"Non mi candido a Roma ma solo in Regione Lombardia, senza paracadute": lo ha detto il segretario della Lega Roberto Maroni, che è candidato governatore e ha spiegato di voler procedere così "per coerenza e serietà".

12:15 Vendola: "Io alternativo a Monti"

"Io sono alternativo a Monti. Il centrosinistra ha il diritto di governare senza ipoteche e badanti. Con Monti e Casini si collaborerà per la riforma dello Stato". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola. "Sì alla patrimoniale sugli attivi finanziari per scoraggiare le rendite finanziarie", ha aggiunto.

11:30 Simboli, Calderoli: "Problema risolto"

"Il problema è risolto. Ritireremo il simbolo 'Maroni presidente'". Lo ha detto il leghista Roberto Calderoli, il quale è per la terza volta venuto al Viminale, dove oggi si chiude la presentazione dei simboli in vista delle elezioni politiche, per risolvere il problema venutosi a determinare dopo la presentazione di due simboli, tra questi quello della Lega Nord, che contengono ambedue il nome di Maroni. "La lista che ritiriamo era stata presentata per evitare liste civetta".

Ultimo aggiornamento 21:56