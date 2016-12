foto LaPresse

23:04

- Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, correrà come capolista per il Senato in cinque regioni: Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il suo nome compare infatti tra i candidati della Lista Monti per la Camera Alta appena pubblicata sul sito "Agenda-Monti". Capolista in Umbria è Linda Lanzillotta, mentre in Piemonte Andrea Oliverio.