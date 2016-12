foto LaPresse

16:53

- Marco Travaglio querelerà Silvio Berlusconi per le affermazioni contenute nella lettera letta a "Servizio pubblico" di Santoro. Il giornalista contesta soprattutto l'espressione "Travaglio è un diffamatore di professione: ha dieci condanne per diffamazione". "Il sottoscritto - scrive Travaglio - in 30 anni di attività è stato denunciato 300 volte in sede civile e penale. E in sede penale non ha mai riporato una sola condanna definitiva per diffamazione".