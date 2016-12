foto Tgcom24

13:17

- Silvio Berlusconi è pronto a confrontarsi in tv con Bersani perché "è lui il nostro avversario". "Tutti mi chiedono di andare in tv a incrociare la spada con altri leader, che sono tanti. Non credo si possa andare in troppi, il nostro avversario è il Pd". Dà poi tutta la responsabilità a Monti per il crollo del costo delle case e aggiunge: "Noi abbiamo cercato di convincere il governo a non toccare la casa, che è il pilastro di ogni famiglia".