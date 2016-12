Botta e risposta tra i vertici di Pdl e di Pd. "Berlusconi è il candidato premier del centrodestra? Bersani farà il confronto tv solo con i candidati premier". E' questa infatti la replica che arriva a Berlusconi in seguito alla sfida tv lanciata dal numero uno del Popolo della libertà al segretario del Pd: l'allusione è al fatto che nel centrodestra non sia chiaro chi sarà il candidato a Palazzo Chigi.

00:00 Il Tweet di Monti: "Firmate per la mia lista"

"Sottoscrivi il cambiamento! Firma con #Monti per l'Italia! @scelta_civica". Lo scrive su Twitter Mario Monti. La formazione del professore ha avviato una campagna in diverse città per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste.

23:13 Lista Monti: Moavero unico ministro, Sechi capolista in Sardegna

Enzo Moavero Milanesi è l'unico membro dell'attuale governo candidato nella lista di Mario Monti in Senato. Il ministro per gli Affari Europei è terzo in lista nel Lazio, alle spalle di Pier Ferdinando Casini (Udc) e Giulia Bongiorno (Fli). Mario Sechi, ex direttore de Il Tempo, è invece capolista in Sardegna.

23:06 Lista Monti, i primi 4 regione per regione

Questi, regione per regione, i primi quattro candidati della Lista Monti per il Senato:

PIEMONTE - Andrea Olivero, Gianluca Susta, Gianluigi Magri e Piero Garrione. -

LOMBARDIA - Gabriele Albertini, Pietro Ichino, Mario Mauro, Benedetto Della Vedova.

VENETO - Giampiero Dalla Zuanna, Antonio De Poli, Fabio Gava, Maurizio Fistarolla.

FVG - Alessandro Maran, Roberto Molinaro, Maria Pia Fantini, Leonardo Zappalà.

LIGURIA - Maurizio Rossi, Maria Rosa Biggi, Emanuele Remondini, Stefania Morasso.

EMILIA ROMAGNA - Luigi Marino, Mauro Libè, Giuliano Cazzola, Raimondo Soragni.

TOSCANA - Pietro Ichino, Stefania Giannini, Nedo Lorenzo Poli, Alessio De Giorgi.

UMBRIA - Linda Lanzillotta, Maurizio Ronconi, Sonia Massobrio, Otello Numerini.

MARCHE - Maria Paola Merloni, Antonella Malaspina, Andrea Ugolini, Walter Eusebi.

LAZIO - Pier Ferdinando Casini, Giulia Bongiorno, Enzo Moavero, Roberto Rao.

ABRUZZO - Nicoletta Verì, Elena Seller, Annamaria Cianci, Rocco Paolini.

MOLISE - Franco Giorgio Marinelli e Michele Cocomazzi.

CAMPANIA - Pier Ferdinando Casini, Lucio Romano, Mario Giro, Nunzio Francesco Testa.

PUGLIA - Angela D'Onghia, Salvatore Ruggeri, Domenico Claudio Pannoli.

BASILICATA - Pier Ferdinando Casini, Tito Di Maggio, Gregorio Francesco Bronzino, Pasquale Di Lorenzo.

CALABRIA - Pier Ferdinando Casini, Michele Trematerra, Katia Stancato, Antonio Gregorio Montagnese.

SICILIA - Pier Ferdinando Casini, Rosario Sidoti, Benedetto Adragna, Mario Baldassarri.

SARDEGNA - Mario Sechi, Liliana Lorettu, Attilio Maria Antonio Dedoni, Antonio Mura.



23:05 Casini capolista per Monti in 5 regioni

Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, correrà come capolista per il Senato in cinque regioni: Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il suo nome compare tra i candidati della Lista Monti per la Camera Alta appena pubblicata sul sito "Agenda-Monti". Capolista in Umbria è Linda Lanzillotta, mentre i in Piemonte Andrea Oliverio.

22:51 Da vertice Monti-Fini-Casini ok a lista al Senato

Un vertice di due ore tra Monti, Fini, Casini e Riccardi ha portato alla definizione della lista per il Senato che è comparsa sul sito dell'Agenda Monti in tarda serata. Mentre, Fli e Udc sono ancora al lavoro per mettere a punto le rispettive liste per la Camera.

21:04 Casini: "Come showman Berlusconi non ha rivali"

Se gli italiani "vogliono eleggere uno show man, un fenomeno, Berlusconi non ha rivali. Se vogliono eleggere qualcuno che governi l'Italia è meglio che lo derubrichino subito". Lo ha detto il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, a "In Onda" su La7.

21:02 Casini: "Mi piacerebbe confronto tv con Berlusconi"

"Un confronto in Tv con Berlusconi? Mi piacerebbe. Lui è ossessionato dalla mia presenza, ma lo capisco ha cercato di uccidermi politicamente tante volte". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini su La7 a "In Onda".

19:33 Alfano: "Bersani non può scegliere interlocutore"

"Bersani non può scegliere l'interlocutore di centrodestra, per noi il capo della coalizione è Silvio Berlusconi. Bersani se ne faccia una ragione". Lo dice il segretario Pdl, Angelino Alfano.

19:31 Centro Democratico, ok liste Camera

"Tabacci capolista in 10 circoscrizioni, Donadi capolista in 9 circoscrizioni. Formisano, Mosella, Pisicchio e Porcino, capilista in una circoscrizione ciascuna. Due donne, Cinzia Dato e Wilma Mazzocco, capilista in una circoscrizione ciascuna ed in Sardegna il consigliere regionale Roberto Capelli, capolista del territorio, in rispetto dell'autonomia territoriale". Questi sono i capilista delle 26 liste di Centro Democratico alla Camera annunciati dai coordinatori elettorali di Cd. Come capo coalizione sarà indicato Pier Luigi Bersani.

19:28 Alfano: Pdl ha costituito coalizione ampia e forte

"Si è costituita una coalizione ampia e forte, che si è irrobustita al nord e al sud e che ha individuato in Silvio Berlusconi il proprio leader. Questa coalizione vincerà le prossime elezioni dicendo no all'Imu sulla prima casa e no tasse per gli imprenditori che assumono i giovani". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano.

19:25 Casini: "A vertice si è parlato di politica"

"Le liste le abbiamo già chiuse". Così il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, al termine del vertice a Montecitorio con Mario Monti, Gianfranco Fini e Andrea Riccardi. "Abbiamo parlato di politica, come sempre. Siamo in campagna elettorale", ha aggiunto Casini.

18:29 Miccichè: con Pdl accordo per lista del Sud

"Accordo chiuso. E' stato faticoso ma alla fine abbiamo raggiunto un buon accordo, che metterà finalmente il Sud nelle condizioni di essere rappresentato da una forza politica tutta sua". Lo afferma il leader di Grande Sud, Gianfranco Miccichè. "Una forza politica propositiva e costruttiva - prosegue - che non poteva non innestarsi nel centrodestra di Silvio Berlusconi".

18:26 Finito vertice Monti-Fini-Casini

Si è concluso il vertice che si è tenuto ala Camera tra il premier Mario Monti e i leader di Udc, Pierferdinando Casini, di Fli, Gianfranco Fini, e l'ex ministro Andrea Riccardi.

18:21 Bonaiuti: "Regolamento parla di capi coalizioni"

"Bersani e i suoi collaboratori volano troppo alto nei cieli della politica e non hanno letto bene il regolamento della Commissione di Vigilanza Rai che in più punti, parlando di spazi televisivi, cita solo ed esclusivamente i capi delle coalizioni. Del resto, all'art. 11 dello stesso regolamento, vi è un preciso richiamo normativo alla legge elettorale, art. 14 bis, che parla esplicitamente del ruolo dei capi delle coalizioni". Lo afferma Paolo Bonaiuti, portavoce del leader Pdl, Silvio Berlusconi.

18:12 Finocchiaro: "Maroni dica chi è premier coalizione Pdl-Lega"

"Confronto tv tra candidati premier? Per Bersani no problem. Ma a Maroni chiedo: chi è il candidato premier della coalizione PdL-Lega?". Lo scrive Anna Finocchiaro su Twitter, rispondendo a Berlusconi che chiede un confronto televisivo con il leader Pd.

Ultimo aggiornamento 00:00