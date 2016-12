La società civile del prof. Monti

- Molte cose ha fatto Monti, alcune buone, altre meno buone. Ma mai si sarebbe potuto immaginare che la cosa peggiore l'avrebbe fatta salendo in politica con la sua lista Monti per l'Italia. E non perché la sua agenda sia giusta o sbagliata (questo lo decideranno gli elettori) ma perché ha chiamato a sostenerla la "società civile".

Immaginiamo per un attimo che il Professore e i centristi ottengano un successo straordinario che li proietti oltre il 20 %. Per sillogismo dovremo dedurre che in Italia la "società civile" è un quinto del paese. E che tutti gli altri siano "incivili". Cafoni e ignoranti, analfabeti e straccioni. C'è molta presunzione e un po' di razzismo nella scelta del premier di autoproclamarsi rappresentante di questa élite identificabile non si sa bene da cosa: dal censo -perche' tra loro poveracci proprio non ce n'è-? Oppure dall'appartenenza a misteriose consorterie -Lista Rotary, come l'ha chiamata Fassina-? O ancora dalla leziosa anglofilia -come dimenticare il choosy della Fornero-?

Moltissimi esponenti di questa "societa' civile" -questo è certo- sono politici di professione che per tutta la vita sono stati presidenti di qualcosa: municipalizzate, enti statali, circoli culturali, club sportivi, bocciofile....tutto pur di non lavorare. Questa società civile, che è rappresentata nelle liste che si richiamano al suo nome, sarà in realtà l'Italia per Monti, piu' che Monti per l'Italia. E fa molta tristezza che gli altri, tutti gli altri, quelli che il Professore implicitamente ha confinato ad escludendum nell'Italia incivile non possano aspirare ad una promozione sociale se non passando per la lista di Monti e da lui essere, diciamo cosi’, battezzati.

Della societa’ civile invocata da Monti fanno parte cittadini che, gia’ di per sé, appartengono a categorie autonome e un po’ presuntuosette. I giornalisti, per esempio. Quelli che hanno scelto di stare col professore –bravissimi, per carita’!- non e’ che le redazioni le abbiano bazzicate molto. Difficilmente hanno avuto a che fare con un caporedattore sadico che abbia tirato loro sul tavolo un annuario Istat fresco di stampa intimando di farne un pezzo da 70 righe… Loro le notizie non le hanno mai o pochissimo - nel migliore dei casi- masticate. Per loro solo commenti o fondi o editoriali o elzeviri. E gli altri colleghi, impegnati in pezzulli di cronaca, a consumare suole su e giu’ per ospedali e questure, a farsi venir l’ulcera mangiando panini e croissant bisunti all’una di notte dopo la chiusura del giornale? Beh, e’ ovvio: semplicemente incivili.

Altra categoria, altro giro: i magistrati. Quelli della societa’ civile sono ovviamente permanentemente impegnati in maxi processi, girano con la scorta, non istruiscono nulla che non preveda almeno 5 milioni di euro in intercettazioni telefoniche ed ambientali ed un imputato “comme il faut” sia esso un politico, un principe, un industriale. Hanno regolarmente sposato mogli ricche che li introducono nel giro giusto e che affittano –o comprano- casa in Maremma o in Puglia (che ora va tantissimo!) E gli altri magistrati, pretori, giudici del lavoro, sostituti procuratori, gup che, loro si’, consentono che la giustizia di questo paese non imploda e macinano procedimenti su procedimenti per liti di condominio, per furti aggravati di mele, per rapine di tossici, per stupri, pestaggi, incidenti stradali e licenziamenti? Anche loro incivili.

Insomma ma i voti di chi, vorrebbe prendere la Lista Monti? Perche’, a parte la sua societa’ civile, non pare davvero interessato alla gente. Non pare interessato ai metalmeccanici, sempre di meno e sempre piu’ cassintegrati, grazie alle politiche industriali del suo governo. Non pare interessato ai pensionati che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena . Non pare interessato soprattutto ai giovani, disoccupati cronici, “autoprepensionatisi” nelle case dei genitori che hanno sputato inutilmente sangue per laurearli. Meno che mai e’ interessato ai malati, prime ed uniche vittime di una spending revue affidata alla premiata ditta Bondi-Balduzzi impegnatissimi a tagliar posti letto, esami clinici, prescrizioni, ambulatori e ospedali!! Un lavoro ciclopico e draconiano interrotto fortunatamente dalla crisi di governo.

Fortunatamente ci sono quelli della societa’ civile. Se verranno eletti a sistemare tutto ci penseranno loro. Il problema e’ se non verranno eletti. Perche’ torneranno a far danni nella categoria di provenienza. A questo forse il professor Monti non ci aveva pensato