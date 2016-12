- Da due a cinque punti percentuali. Tanto è valsa, secondo i sondaggi, la performance di Berlusconi a Servizio pubblico. "Ha dato il meglio di sé, dimostrando padronaza, sicurezza e perfino ironia - dice Roberto Weber, di Swg - ed è cresciuto di almeno due punti". Più prudente Nicola Piepoli che parla di un balzo in avanti di circa un punto. Mannheimer, contattato dal Giornale non conferma, ma pare che il suo istituto abbia certificato una crescita dei consensi addirittura di cinque punti.

Quello dei sondaggisti è una specie di coro che certifica, al di là delle differenze sulle cifre, la rimonta del Cavaliere dopo quella che lui stesso ha definito una "vittoria in trasferta". Secondo Weber è arduo che possa ripetere il miracolo del 2006: "Quella volta c'erano due poli e un punto guadagnato per il centrodestra valeva doppio perché strappato al centrosinistra. Ora non è così - ma aggiunge - dato che Monti non ha possibilità espansive nel centrodestra Berlusconi potrebbe crescere ancora".

Non si sbilancia Alessandra Ghisleri di Euromedia Research: "Berlusconi ha dei picchi formidabili in campagna elettorale ma la strada è ancora lunga". Antonio Noto, di Ipr Marketing, spiega che l'intervento di Berlusconi è servito sopratutto a "convincere gli indecisi - ma ammonisce - anche Renzxi in tv vinceva ma poi ha perso le primarie.