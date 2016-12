Lista Monti, diffusi i nomi dei capilista

foto LaPresse 22:14 - E' pronta la lista di Mario Monti alla Camera, Scelta civica. Questi i nomi di alcuni dei capilista: Alberto Bombassei in Veneto e Lombardia 2, Andrea Romano in Toscana, Lorenzo Dellai in Trentino, Renato Balduzzi in Piemonte 2, Valentina Vezzali nelle Marche, Ilaria Borletti Buitoni in Lombardia 1, Paolo Vitelli in Piemonte 1, Mario Marazziti nel Lazio 1, Antimo Cesaro in Campania 2, Irene Tinagli in Emilia Romagna, Salvatore Matarrese in Puglia. - E' pronta la lista di Mario Monti alla Camera, Scelta civica. Questi i nomi di alcuni dei capilista: Alberto Bombassei in Veneto e Lombardia 2, Andrea Romano in Toscana, Lorenzo Dellai in Trentino, Renato Balduzzi in Piemonte 2, Valentina Vezzali nelle Marche, Ilaria Borletti Buitoni in Lombardia 1, Paolo Vitelli in Piemonte 1, Mario Marazziti nel Lazio 1, Antimo Cesaro in Campania 2, Irene Tinagli in Emilia Romagna, Salvatore Matarrese in Puglia.

GLI ALTRI CAPILISTA

Pierpaolo Bargiu in Sardegna, Adriana Galano in Umbria, Beniamino Quintieri in Calabria, Federico Fautilli nel Lazio 2, Michele Scasserra in Molise, Giulio Cesare Sottanelli in Abruzzo, Luciano Cimmino in Campania 1, Gea Schiro' Planeta in Sicilia 1, Alberto Andrea Mazziotti di Celsio in Lombardia 3.