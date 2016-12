Moggi corre per la Camera con Stefania Craxi

foto SportMediaset 19:11 - A 75anni l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, comincia una nuova vita da politico. Si candiderà infatti alla Camera dei deputati: a confermarlo è lo staff di Stefania Craxi. Moggi, al centro dello scandalo di Calciopoli che lo ha allontanato dal mondo del pallone, sarà infatti capolista alla Camera per i Riformisti Italiani dell'ex sottosegretario di Stato agli Esteri. La lista dovrebbe essere collegata a quella del Pdl. - A 75anni l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, comincia una nuova vita da politico. Si candiderà infatti alla Camera dei deputati: a confermarlo è lo staff di Stefania Craxi. Moggi, al centro dello scandalo di Calciopoli che lo ha allontanato dal mondo del pallone, sarà infatti capolista alla Camera per i Riformisti Italiani dell'ex sottosegretario di Stato agli Esteri. La lista dovrebbe essere collegata a quella del Pdl.

"E' simbolo di una battaglia politica contro il circo mediatico-giudiziario che in Italia rovina le carriere" dice Andrea Spiri, portavoce di Stefania Craxi. La neonata formazione dei Riformisti italiani punta quindi sull'ex manager bianconero radiato dalla Federcalcio, condannato in primo grado per associazione per delinquere, e in appello per violenza privata.