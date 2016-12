foto Ap/Lapresse 16:44 - Via libera dalla Cassazione ai figli cresciuti da coppie gay, purché non sia a rischio lo sviluppo del minore. Per la Corte chi contesta una simile decisione senza "certezze scientifiche dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare". No, dunque, al pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di "vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale". - Via libera dalla Cassazione ai figli cresciuti da coppie gay, purché non sia a rischio lo sviluppo del minore. Per la Corte chi contesta una simile decisione senza "certezze scientifiche dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare". No, dunque, al pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di "vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale".

I giudici hanno respinto il ricorso di un immigrato musulmano di Brescia. L'uomo si era rivolto ai Supremi giudici per contestare la decisione con la quale la Corte d'Appello, il 26 luglio 2011, aveva affidato in via esclusiva il figlio minore, che lui aveva avuto dalla sua ex compagna, alla donna.



L'uomo faceva anche presente che la sua ex era andata a vivere con un'assistente sociale della comunità per tossicodipendenti nella quale, anni prima, era andata a disintossicarsi la madre del bambino conteso. Secondo l'immigrato, era dannoso che il minore fosse educato in un contesto omosessuale.



Minore turbato dall'aggressività del padre

Ma la Suprema Corte gli ha fatto presente che era stato proprio lui, con la sua condotta violenta nei confronti della compagna della sua ex, ad aver provocato una reazione di turbamento nel minore dal quale, per di più, si era allontanato quando il bimbo aveva appena 10 mesi "sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino".



Ad avviso della Cassazione, la Corte d'Appello di Brescia ha correttamente ed ampiamente motivato sulla "ostatività" del comportamento "dell'uomo (aggressione alla convivente della sua ex, madre del minore, e diserzione delle visite al bambino) all'affidamento congiunto".



Il padre del bambino, inoltre, aveva chiesto di tener presente la sua educazione culturale e religiosa di fede musulmana, che non ammette figli educati da coppie omosessuali. Anche a questo proposito la Cassazione è in disaccordo, replicando all'uomo di non aver fornito "alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell'ambiente familiare in cui il minore vive presso la madre". Così la protesta dell'uomo è stata interamente rigettata.