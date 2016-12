foto Ansa

12:25

- Silvio Berlusconi, parlando del Pdl, annuncia che "con la mia discesa in campo i sondaggi ci danno oggi oltre il 30 per cento". Intervistato a "Telecamere" cita i rilevamenti di Euromedia. "Venti giorni fa -spiega - i sondaggi ci davano al 14 per cento ma con un risultato tra il 9 e l'11 per cento se non fossi tornato in campo. Con la mia discesa in campo oggi siamo al 30 e potremmo arrivare al 40".