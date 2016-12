Santoro fa il pieno, quasi 9 mln davanti alla tv

foto Ansa Correlati Berlusconi nell'arena di Santoro

Boom di ascolti per Berlusconi da Santoro. Sono stati 8.670.000 gli spettatori di Servizio Pubblico andato in onda ieri su La7, pari al 33,58% di share. Battuto ampiamente il record della rete. Polverizzati i record precedenti realizzati dalla coppia Fazio-Saviano. La prima puntata di "Quello che (non) ho" aveva avuto 3.036.000 di spettatori e 12,66% di share il 14 maggio 2012.

"Me lo sono perso... ho diritto anche io a un po' di relax...", ha detto, in controtendenza, il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, replicando a chi gli chiedeva se avesse visto ieri sera Berlusconi da Santoro. "Berlusconi stravince in trasferta... e il campionato è solo all'inizio!!", ha scritto invece il segretario del Pdl, Angelino Alfano, commentando il confronto in tv con Santoro.



Berlusconi: "Non mi aspettavo un tale successo"

"Un ascolto così alto da Santoro davvero non me lo aspettavo. Un buon ascolto era certamente atteso ma non così alto. A Santoro avevo detto prima dell'inizio della trasmissione che avrebbe fatto il record". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando i dati Auditel.



Gasparri: "Santoro è rimasto a bocca asciutta"

"Nell'affrontare le sfide più difficili, Berlusconi non ha mai avuto esitazioni. Lo ha dimostrato anche ieri sera nell'arena di Santoro dove ha lasciato letteralmente i suoi leoni a bocca asciutta". E' questo il commento del presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri. "In politica ci vuole determinazione, coraggio ed una conoscenza profonda dei problemi degli italiani. E Berlusconi ha dimostrato ancora una volta di avere tutte queste caratteristiche".