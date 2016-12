Aperti i cancelli del Viminale a Roma per dare modo ai rappresentanti dei partiti di depositare i contrassegni delle liste, le dichiarazioni di collegamento in coalizione e del programma elettorale, con l'indicazione del candidato premier. Tutti hanno un numero progressivo per evitare discussioni. Di certo i principali partiti sono in pole position per evitare lo "scippo" di elementi chiave da parte di liste civetta.

18:35 Luciano Moggi candidato alla Camera

Luciano Moggi si candida alla Camera. La conferma arriva dallo staff di Stefania Craxi. L'ex direttore generale della Juventus, al centro dello scandalo di calciopoli che lo ha allontanato dal mondo del calcio, sarà infatti capolista alla Camera per i 'Riformisti Italiani' dell'ex sottosegretario di Stato agli Esteri. La lista dovrebbe presentarsi collegata a quella del Pdl.

18:06 Albertini: "Formigoni politico di professione"

"Deluso dalle scelte di Formigoni? No, conoscendo il genere di politico di professione l'ho accettato come un derivato di un certo stile di comportamento". Lo ha detto Gabriele Albertini, candidato montiano alla presidenza della Regione Lombardia, rispondendo alle dichiarazioni del governatore uscente che ha deciso di non appoggiarlo. Comunque, ha aggiunto l'ex sindaco di Milano, "nessun risentimento personale, solo idee politiche e stili personali diversi".

16:56 Favia si candida con Ingroia

"Ho riflettuto a lungo e ho deciso di accettare la candidatura offertami da Antonio Ingroia, persona che stimo ed ammiro per la sua eroica azione svolta all'interno della magistratura". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, Giovanni Favia, recentemente espulso da Grillo dal M5S.

16:35 Lombardia, Formigoni: "Continuiamo a lavorare con Pdl"

"Abbiamo perso questa battaglia politica" a favore di Gabriele Albertini come candidato del centrodestra in Lombardia, "se insistessimo con Albertini, faremmo vincere il centrosinistra", quindi "abbiamo fatto la scelta di continuare a lavorare all'interno del Pdl". Parola del governatore lombardo uscente, Roberto Formigoni.

15:21 Vendola, paletti per Monti

"Se vorrà, Mario Monti potrà appoggiare un eventuale governo a guida Bersani se il centro sinistra non otterrà una piena maggioranza al Senato: ma stare nel governo è un'altra cosa''. Lo ha detto Nichi Vendola presentando la campagna elettorale di Sel.

13:39 Simboli, l'ira di grillo

"Com'è possibile? Chi c'è dietro?'': lo chiede Beppe Grillo, sul suo blog mostrando una foto che vede insieme il simbolo 'falso' e quello vero del Movimento 5 Stelle presentati oggi al Viminale. Il simbolo 'farlocco' è praticamente identico a quello ufficiale, manca solamente, nella parte in basso, la dicitura ''beppegrillo.it''.

12:48 Spunta un'altra lista Monti, ma è di Samuele

Occupa il settimo posto e si chiama "Per l'Europa Monti presidente": il presidente in questione è però Samuele Monti e vive a Venaria. Fa il consigliere comunale in una lista civica a Frabosa Soprana (Cuneo). Al nono posto, invece, figura quella del premier Mario Monti alla Camera, "Scelta civica con Monti per l'Italia". Per Samuele Monti è la prima volta alle politiche, ma non definisce una fortuna chiamarsi come il premier: "Sono spesso oggetto di scherno, neanche ve lo immaginate".

10:58 Grillo: "Ci rubano il simbolo? Voglio vedere cosa succede"

"Siamo buoni, abbiamo gli avvocati ma poi se non entriamo non venite a parlare di democrazia, c'è il cane di paglia di 6 milioni di votanti: voglio vedere cosa succede". Così Beppe Grillo commenta il deposito di un simbolo identico a quello del M5S che potrebbe impedirgli di partecipare alle elezioni.

10:39 Conti pubblici, Bersani: cercheremo la polvere sotto il tappeto...

"Andremo a vedere la polvere sotto il tappeto". Lo ha detto il leader del Pd, Pierluigi Bersani, commentand la questione dei conti pubblici.

10:19 Bersani favorevole a salario minimo garantito

Il candidato premier del centrosinistra, Pier Luigi Bersani, si è detto favorevole all'introduzione di un salario minimo garantito per le occupazioni non regolate da contratti collettivi.

09:55 Primo simbolo depositato quello degli italiani all'estero

Sono stati depositati al Viminale i primi 7 simboli dei partiti che parteciperanno alle elezioni politiche. Il primo è stato il Movimento Associativo Italiano all'Estero (Maie) dell'onorevole Ricardo Merlo. Al secondo e al sesto il Movimento Cinque Stelle (ma il primo di questi non è il simbolo originario del movimento di Grillo). Al terzo posto un altro "falso", "Rivoluzione civile", al quarto il Partito Pirata, al quinto Destra nazionale-Msi e all'8° (il 7° non è ancora stato esposto) il simbolo al Senato con 'Monti per l'Italia'.

09:49 Bersani: "Sono convinto, qualcuno avrà il 51%"

"L'Italia ha diritto ad avere qualcuno che ha il 51%" dalle elezioni e "sono convinto che quel 51% ci sarà". Lo ha detto il leader del Pd Pier Luigi Bersani a Radio Anch'io. "Se toccasse a me - ha aggiunto - avrei un'apertura mentale e politica con tutte quelle forze che naturalmente rifiutano la destra, i populismi".

09:45 Presentato logo simile per Ingroia

Anche il "Movimento civile" riferibile al pm Antonio Ingroia ha trovato già presentato al Viminale un logo molto simile a quello ufficiale.

09:42 M5s: "Ci hanno rubato il simbolo"

Giallo alla presentazione dei simboli per le prossime elezioni. Il delegato del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo ha scoperto che una lista ha presentato un logo molto simile al loro. Sarà il ministero dell'Interno a stabilire a chi dare la paternità del simbolo.

09:03 Grillo: "Bene Ingroia, ma chi c'è dietro di lui?"

"E' giusto che Ingroia abbia fondato un nuovo partito ma dietro a lui c'è gente che ha già fatto politica. Se lui vorrà fare una battaglia contro gli inceneritori, potremo lavorare insieme, ma mi preoccupa chi sta dietro di lui". Lo ha detto Beppe Grillo, davanti al Viminale, assediato da giornalisti e militari.

Ultimo aggiornamento 18:35