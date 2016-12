foto Ansa

00:41

- "Io ogni volta che mi sono presentato sono sempre stato votato da 11-13 milioni di italiani. Tutti cogl...?". Così Silvio Berlusconi si rivolge a Michele Santoro in chiusura di trasmissione parlando delle opinioni della gente. Dopo l'intervento di Marco Travaglio, che lo ha attaccato per "20 anni di silenzio", anche sulla mafia, Berlusconi ha voluto replicare: "Nessuno ha combattuto la mafia come me".