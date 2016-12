foto Ansa

22:41

- Perché volete ora abolire l'Imu mentre a suo tempo l'avete votata in Parlamento? "Quella che abbiamo votato" non doveva colpire "la prima casa, poi però il governo Monti è andato in altra direzione", ha risposto Silvio Berlusconi a Servizio pubblico. Monti "era una testa dura da convincere e non siamo riusciti". "Gli elettori devono votare per i grandi partiti, altrimenti il Paese resta ingovernabile e avremo anni di lacrime, sangue e crisi profonda".