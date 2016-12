Scintille tra Silvio Berlusconi e Michele Santoro nello studio di "Servizio pubblico". I due, dopo una puntata sostanzialmente contraddistinta da toni moderati, hanno alzato le voci dopo che il leader del Pdl ha letto in studio una lettera, indirizzata a Marco Travaglio, con tutti processi in cui è incorso il giornalista. L'elenco sciorinato provoca la reazione violenta del conduttore che chiede a Berlusconi di smetterla gridando "si vergogni".

00:07 "Io sempre votato da 13 milioni di italiani"

"Ogni volta che mi sono presentato sono sempre stato votato da 11-13 milioni di italiani. Tutti cogl...?". Così Berlusconi si rivolge a Santoro in chiusura di trasmissione.

00:00 La "lettera" di Berlusconi

Berlusconi, dopo essere stato sul banco degli imputati alla trasmissione di Santoro, diventa giudice e attacca Marco Travaglio definendolo 'genio del male' ed elencando, leggendo una lettera, tutti processi per cause civili e penali in cui è incorso il giornalista che - dice - ha usato il metodo del copia e incolla senza verifiche nei suoi servizi.

23:39 Berlusconi a Travaglio: "Dal mio governo lotta alla mafia"

Dopo l'intervento di Travaglio che ha lo ha attaccato per "20 anni di silenzio", Berlusconi replica e parla dei silenzi sulla mafia. "Nessuno - ricorda il leader del Pdl - ha combattuto la mafia come me. Tra le altre cose - aggiunge - con le nostre leggi siamo riusciti a sequestrare e confiscare 25 miliardi di patrimoni alle famiglie mafiose; abbiamo assicurato 32 pericolosi latitanti su 34; negli ultimi anni abbiamo arrestato qualcosa come 3.500 presunti mafiosi".

23:12 "Bce diventi una banca vera o via dall'euro"

Berlusconi ribadisce le sue convinzioni sull'Ue: "Sono europeista, ma la Bce deve diventare una banca vera o siamo costretti a lasciare l'euro. Se noi facciamo un referendum, e non solo qui in Italia, la maggioranza sarebbe contro questa Europa che deve cambiare profondamente".

22:49 "Berlino contribuì alla mia caduta"

Berlusconi: "Non ho mai accusato direttamente le banche tedesche o la Germania, ma hanno contribuito a mia caduta. Non è stata la Bundesbank ma la Deutsche Bank che ordinò di vendere tutti i titoli italiani, greci e spagnoli".

22:40 "Sinistra criminale e disumana"

"Monti è stato tenuto su dalla sinistra che porta con sé il gravame e l'invidia verso chi ha di più, verso chi con sacrifici si è dotato di una prima casa. La sinistra porta dentro l'invidia che ha l'ideologia comunista, più disumana e criminale ed è rimasta la stessa", lo dice Berlusconi alzando il livello della voce fino a strillare rivolto verso il pubblico.

22:37 "Su Imu Monti testa dura"

"Non ha sentito Monti che nella conferenza stampa prima di Natale ha detto che se uno toglie l'Imu sulla prima casa è un pazzo e dopo un anno bisogna rimetterla doppia? Era una testa dura da convincere e non siamo riusciti a convincerlo". Così Berlusconi spiega a Santoro la questione Imu.

22:33 "Governo Monti si è spostato a sinistra"

"A poco a poco il governo Monti si è spostato a sinistra". Così Berlusconi spiega il venir meno della fiducia da parte del Pdl all'esecutivo. "Monti ha preso un'altra strada subendo, e molto, le pressioni della sinistra, del Pd, della Cgil, della Fiom e della Camusso e questo spostamento a sinistra lo ha allontanato dalle nostre direttive nostre via via che il tempo passava".

22:26 Berlusconi: "Qui per guadagnare"

"Lei è il leader della trasmissione, è lei che guadagna i dindi mentre io sono qui gratis...". Berlusconi scherza con Santoro che subito ribatte che "ci mancherebbe che lei ci guadagnasse pure da La7...". "Ma io - è stata la pronta risposta del leader Pdl - ho tanto bisogno di guadagnare perché ogni giorno, e io ragiono in lire, devo dare ad una signora che è stata mia moglie 200 milioni di lire e non è un esborso da poco".

22:23 Travaglio: ricattabile da ragazze

"Quarantadue ragazze a libro paga che lo hanno "coinvolto in brutti guai" e lo hanno reso "ricattabile"; campata per aria la presunta 'congiura' del governo dei tecnici che avrebbe disarcionato Berlusconi. Sono due i "capi di imputazione" contro il leader del Pdl su cui si è sviluppata l'arringa di Marco Travaglio.

22:20 Santoro chiama Travaglio: "Ci stiamo annoiando..."

"Travaglio avvicinati, ci stiamo annoiando. Mettiamo un po' di pepe...". Cosi' Michele Santoro invita Marco Travaglio ad avvicinarsi a Berlusconi.

22:16 "Meglio votare un unico partito, magari per me..."

"Gli italiani che frazionano il voto danno il voto a tanti signori che poi formano il governo che però non può fare nulla. E' meglio che votino un unico partito, magari tutti per me che è la soluzione migliore", è l'appello di Berlusconi.

22:12 "La nostra Imu era un provvedimento diverso"

Questione Imu. "Perché volete ora abolire l'Imu mentre a suo tempo l'avete votata in Parlamento?". "Quella che abbiamo votato - risponde Berlusconi - doveva essere una imposta comprensiva di tutte le imposte locali colpendo anche gli immobili ma non la prima casa, poi però il governo Monti è andato in altra direzione e noi abbiamo fatto di tutto per modificare il testo ma non ci siamo riusciti".

22:07 "Governo professori si era montato la testa"

"I professori dopo un po' sono diventati sordi ai nostri interventi perché, diciamocelo chiaro, si erano montanti tutti la testa e hanno portato il paese nella situazione in cui siamo". Così Berlusconi sul governo tecnico.

21:59 Crisi, Berlusconi: "Mio governo non ha responsabilità"

"Non ho negato la crisi, ma il mio governo non ha responsabilità, nel 2009 situazione era diversa". Così Berlusconi che ricorda come l'esecutivo Monti "nasca da una tempesta finanziaria lanciata contro l'Italia".

