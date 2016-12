foto Ansa

20:05

- Mario Monti, in conferenza stampa a Milano, ha attaccato i sindacati. "Tante volte - ha detto - le istanze etiche genuinamente sentite di certe organizzazioni politiche-sociali finiscono per non fare l'interesse dei lavoratori o delle categorie che vogliono tutelare, ma il loro danno". Immediata è giunta la replica del segretario Pd, Pier Luigi Bersani: "E' un giudizio un po' dall'alto. A me non risulta che i sindacati siano di intralcio per le riforme".