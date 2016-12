Ambrosoli: "Io sono il futuro, Maroni il passato"

foto Tgcom24 Correlati Maroni: governo farà conti con noi 17:49 - Umberto Ambrosoli, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, a Tgcom24 attacca gli avversari. "Maroni parla come la Moratti prima di essere sconfitta", afferma. Poi, "io interpreto il futuro, Maroni e Albertini il passato". Quanto a Formigoni, il suo errore è stato "non avere a cuore le persone e non ascoltare". La volontà della Lega di reinvestire le tasse nella Regione? "Una proposta velleitaria". - Umberto Ambrosoli, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, a Tgcom24 attacca gli avversari. "Maroni parla come la Moratti prima di essere sconfitta", afferma. Poi, "io interpreto il futuro, Maroni e Albertini il passato". Quanto a Formigoni, il suo errore è stato "non avere a cuore le persone e non ascoltare". La volontà della Lega di reinvestire le tasse nella Regione? "Una proposta velleitaria".

"Da una parte abbiamo il centrodestra che presenta una doppia opzione, Maroni e Albertini. Dall'altra parte c'è la mia candidatura. La differenza è tra chi interpreta il passato e chi interpreta il futuro. Capisco il progetto di Monti, ma mi sembra più nazionale che regionale", osserva Ambrosoli.



Sulla campagna elettorale nazionale, il candidato presidente osserva: "Mi interessa molto la campagna elettorale nazionale, ma sono molto concentrato sulla situazione lombarda. Devo pensare al taglio delle spese della politica in Lombardia, ho a cuore il destino dei cittadini lombardi". Alla domanda su quale sarà il suo primo eventuale provvedimento, risponde: "La prima cosa? Oltre ad uscire dal 32esimo piano di un grattacielo, incentrerò politiche di sviluppo creando occasioni di lavoro. In questi anni si è riempito un innaffiatoio bucato invece di cambiarlo. Il mio primo provvedimento sarà la mappatura delle aree di crisi della Regioni per indirizzare i fondi europei". "Io mi rivolgo ai cittadini, tutti i cittadini. La mia non è una candidatura strettamente di centrosinistra, io mi avvicino a tutti. Il centrosinistra attuale ha voluto legarsi a un mondo più ampio".



Sulla sua ipotetica squadra d governo regionale, Ambrosoli dichiara: "Ho la disponibilità di tante intelligenze di altissimo livello. Ho in mente un metodo più che i nomi. Voglio premiare le massime autorità degli ambiti da trattare. Come si farà? Rimanendo libero da ogni genere di influenza. Qualche nome? Penso al professor Boitani, non dico però che sarà un uomo della giunta. In questa fase non parlo di giunta".



Gli errori di Formigoni

Sugli errori più grandi commessi da Formigoni e la giunta uscente, ha aggiunto: "Non avere a cuore la persone. Ha avuto a cuore il potere. Formigoni era partito molto bene, poi quando si rimane troppo tempo al potere si inizia a pensare di poter fare a meno di ascoltare. Invece per noi che puntiamo al cambiamento l’ascolto è il metodo. Errori concreti invece ce ne hanno offerti parecchi e non mi fermo alle cronache giudiziarie. Noi abbiamo un codice comportamentale redatto dal professor Onida, per evitare che si ripeta quello visto a Roma e tra i consiglieri Pdl in Lombardia con lo sperpero dei soldi pubblici".



Agli apprezzamenti di Oscar Giannino, risponde: "Il metodo che condividiamo con Giannino è quello dell’analisi dei problemi fuori dalla demagogia. Ci sono anche delle differenze, ma in questo momento della storia d'Italia bisogna fare uno sforzo per trovare ciò che può unire e non dividere".



Per fare fronte all'emergenza lavoro, ecco la sua ricetta: "Il problema del lavoro è un dramma. Ci sono distretti in crisi e non tutti i problemi sono generati da effetti interni alla Regione. Se pensiamo alla zona di Vimercate, la Silicon Valley lombarda, lì le aziende de localizzano in America perché là c'è attenzione alla ricerca".



Proposta Lega velleitaria

Sulla proposta della Lega Nord di trattenere le tasse sul territorio, commenta: "E' comprensibile, ma si tratta di un tentativo per toccare la pancia degli italiani. Le tasse sul territorio? Velleitario. Come pensano di riuscirci. Non ce l'hanno fatta quando erano al governo e minacciando con i fucili e pensano di farcela oggi con i pugni sul tavolo?".



Albertini: "Io l'alternativa"

"Non mi sono posto il problema, spero di offrire una soluzione per coloro che non vogliono apparentarsi a liste appoggiate da movimenti anti sistema o antieuropeisti. Vogliamo essere una speranza di Europa e rinnovamento grazie alla presenza di una buona parte di società civile nelle nostre liste", lo afferma in diretta a Tgcom24 Gabriele Albertini, candidato alla presidenza della Regione Lombardia. Alle affermazioni rilasciate da Ambrosoli di una sua appartenenza al passato della politica, Albertini risponde: "E' più parte del passato quella porzione del suo schieramento ispirata da chi c'era fin prima della caduta del muro di Berlino".



"Sentito Formigoni"

Sul suo rapporto con Formigoni, raccontato: "Ho sentito Formigoni nei giorni scorsi, abbiamo avuto un colloquio in cui mi ha spiegato le sue motivazioni. Che cosa farà Cl? Non tutta Cl mi appoggerà perché buona parte dei formigoniani farà un discorso autonomo rispetto a quanto fatto finora. Rispetto le scelte di tutti, posso però dissentire su alcune opinioni".



Proprio sulla prossima e attesa conferenza stampa aggiunge: "In conferenza stampa con me ci saranno Mario Mauro, Pietro Ichino e Mario Monti per illustrare il nostro programma comune".



Senato o Regione?

Alla domanda se tenga di più al Senato o alla Regione, risponde: "Tengo a entrambe le situazioni perché sono convergenti, perché sono l’occasione di offrire all'elettore moderato persone e programmi credibili". A Maroni che ha definito la sua candidatura ininfluente, risponde: "Io ininfluente? E' un'affermazione arrogante perché ci saranno liste leghiste che si apparenteranno alla mia. Inoltre almeno il 30% dei suoi elettori cambierà. Rimane la Ferrari che sarei disposto a regalargli nel caso diventasse presidente. Spero ci sia reciprocità in questo".



Emergenza lavoro

Dovendo ipotizzare un primo provvedimento in caso di elezione, l’ex sindaco di Milano spiega: "Sono tanti i provvedimenti e convergono sull'obiettivo lavoro perché ci sono 224mila persone che in Lombardia hanno perso il lavoro. Nelle famiglie c'è una tensione giustificata su questo tema. Metteremo in campo tutte le energie in questo senso"